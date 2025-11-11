Tânărul în vârstă de 20 de ani care a înjunghiat de 33 de ori un bărbat pe care nu-l cunoștea și care nu-i făcuse nimic are un trecut violent, care pare inspirat din textele unei melodii trap. Acesta își teroriza mama, dar și vecinii, motiv pentru care pe numele lui există mai multe dosare penale, dar și o condamnare cu suspendare.

Reținut după ce duminică dimineață, puțin după ora 04.00, a înjunghiat un bărbat cu o cruzime rar întâlnită, Alexandru Nistor a refuzat să răspundă la întrebările anchetatorilor. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că tânărul nu muncea nicăieri și obișnuia să consume droguri.

Terminase liceul și continua să trăiască pe banii mamei sale, pe care obișnuia să o bată în dese rânduri. În plus, din verificările făcute de polițiști, el avea mai multe dosare penale în lucru deschise după ce și-ar fi lovit vecinii de bloc și o condamnare cu suspendare pentru că și-a agresat propria mamă.

Duminică dimineață, în jurul orei 03.40, Nistor a luat cu el un cuțit de bucătărie și a ieșit pe stradă în căutarea unei victime pe care să o înjunghie. În scurt timp, tânărul a pus ochii pe un om al străzii în vârstă de 68 de ani pe care, după ce l-a urmărit pe o distanță de aproximativ 400 de metri, l-a atacat din senin și l-a înjunghiat, cu sete, de 33 de ori în zona abdomenului, toracelui, mâinilor și capului.

Ulterior, Alexandru Nistor și-a abandonat victima și a plecat liniștit acasă. Bărbatul rănit a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin aflat în apropiere, care a apelat numărul de urgență 112. Acesta a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, unde a fost operat de urgență.

Suspectul păstrase hainele pline de sânge

Surse apropiate anchetei au afirmat, pentru Gândul, că anchetatorii l-au identificat pe autorul tentativei de omor în numai câteva ore, iar acesta a ridicat de acasă undeva în jurul orei 14.00. Suspectul era liniștit, iar în locuință au fost descoperite hainele pline sânge pe care le purtase atunci când a comis fapta. Au fost ridicate, pentru a fi expertizate criminalistic, toate cuțitele care s-au găsit în casă.

Tânărul a refuzat să dea declarații, însă ar exista bănuiala că fapta ar putea avea legătură cu textele unor melodii trap, mai ales că băiatul de 20 de ani era un fan înfocat al acestui gen muzical.

Nistor a fost reținut pentru 24 de ore pentru tentativă de omor – săvârșirea faptei cu premeditare și prin cruzimi, urmând să fie prezentat instanței Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

AUTORUL RECOMANDĂ: