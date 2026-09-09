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General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri

Andrei Dumitrescu
General de top din echipa lui Raed Arafat, cercetat pentru ucidere din culpă după ce a spulberat un om, cu mașina. Ce au constatat polițiștii rutieri
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Unul dintre cei mai importanți generali din conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență este cercetat de polițiștii rutieri din județul Giurgiu după ce, în luna august, a omorât un pieton în timp ce se afla la volanul mașinii personale. Omul a murit pe loc, iar anchetatorii au tras deja primele concluzii.

Șeful Direcției Suport Decizional (DSD), generalul de brigadă Ionuț Laurențiu Amzu, ar fi fost implicat într-un accident rutier foarte grav, soldat cu moartea unui bărbat.

Cum s-a produs accidentul

Tragedia a avut loc la data de 11 august, pe DN5/E70, la aproximativ doi kilometri de localitatea Călugăreni, în direcția Giurgiu.

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:45, iar victima a murit pe loc după ce, în urma impactului, a fost aruncată la câteva zeci de metri distanță.

Inițial, din primele cercetări, polițiștii rutieri au tras concluzia că bărbatul, care avea 41 de ani, a fost lovit în timp ce se afla pe marginea drumului, însă, spun surse apropiate anchetei, acesta a fost lovit în timp ce încerca să traverseze șoseaua în afara unei treceri pentru pietoni.

Generalul de brigadă a cooperat cu polițiștii

În urma tragediei, traficul pe DN5 a fost blocat temporar, pentru ca polițiștii să poată efectua cercetările la fața locului. Surse judiciare au arătat că generalul de brigadă a rămas la locul accidentului și a fost cooperant.

Sursele citate au precizat că nu era nici băut și nici sub influența drogurilor. Dosarul a fost preluat de procurorii militari, având în vedere calitatea profesională a șoferului.

Sursele Gândul au precizat că la volanul mașinii se afla generalul de brigadă Ionuț Laurențiu Amzu, directorul Direcției Suport Decizional (DSD), aflată în componența Departamentului pentru Situații de Urgență.

Ionuț Laurențiu Amzu

Potrivit fișei postului, DSD asigură, „în domeniile sale de responsabilitate, suportul informațional-decizional al secretarului de stat Raed Arafat, precum și serviciile specializate pentru îndeplinirea funcțiilor de coordonare, îndrumare, control și monitorizare a modului de aplicare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență”.

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