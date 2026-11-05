Aproximativ 20 de persoane implicate într-o adevărată bătălie soldată cu un mort, care a avut loc în primăvara anului 2019 într-un sat de lângă Urziceni, au fost ridicate, miercuri, cu jandarmii Brigăzii Speciale și aduse la sediul Poliției Capitalei. Dosarul a fost preluat cu forța de către procurorii Parchetului Curții de Apel București după ce, la Ialomița, nu s-ar fi făcut nimic, timp de șapte ani.

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Un conflict sângeros a izbucnit, la data 11 mai 2019, în satul ialomițean Broșteni, între două familii de romi. În focul evenimentelor, unul dintre bătăuși s-a urcat la volan și i-a lovit în plin, cu mașina, pe doi dintre membrii familiei rivale.

Omor sau autoapărare?

Apropiații persoanelor rănite au sărit să-i ceară socoteală șoferului, iar unul dintre ei chiar a încercat să-l înjunghie. Bărbatul nu a făcut niciun pas înapoi și i-a luat atacatorului cuțitul din mână, după care l-a ucis fără milă.

La fața lo­cului au ajuns medicii Ser­viciului Județean de Ambulanță Ialomița însă nu au mai putut face nimic. Ancheta a fost preluată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița care au audiat mai multe persoane, însă, la momentul respectiv, nu ar fi decis nicio reținere.

Mai mult, potrivit unor surse judiciare, ar fi luat în considerare un act de autoapărare, și nu o faptă de omor.

Ancheta este refăcută de zero

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că în urmă cu aproximativ șapte luni, procurorii Parchetului Curții de Apel București (PCAB) au luat dosarul de la Ialomița și i-au delegat pe ofițerii Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei să refacă ancheta de la zero.

Sursele citate au precizat că, miercuri dimineață, polițiștii, procurorii PCAB și jandarmii Brigăzii Speciale au descins la mai multe adrese din Broșteni de unde au fost ridicate peste 20 de persoane, majoritatea acuzate pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă, însă ancheta este încă la început.