Resemnarea unui om de HoReCa: „Experiența ieșitului în oraș nu prea mai are sens din punct de vedere economic și emoțional”

Scăderea economică, marcată de creșterea inflației la un nivel record, în mandatul guvernului demis, Bolojan, a avut un impact puternic asupra industriei HoReCa. Patronul unui fost local din Cluj a analizat situația actuală, având în vedere că tot mai multe baruri și restaurante își închid porțile. El face o comparație între perioada 2018-2019 și cea actuală și concluzionează că „experiența ieșitului în oraș nu prea mai are sens din punct de vedere economic și emoțional”.

Dan Ciulea, unul dintre foștii patroni ai barului Kibo, din Cluj, închis în urmă cu ceva vreme, și-a exprimat dezamăgirea față de stadiul industriei HoReCa. Acesta e de părere că, spre deosebire de perioada de glorie, din anii 2018, 2019, serviciile s-au degradat simțitor.

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„Dacă mă întrebați pe mine, 2018 și 2019 au fost de departe cei mai buni ani ai gastronomiei clujene. Eram pe o pantă crescendo extrem de faină: se deschideau restaurante noi cu o identitate clară, prețurile erau corecte, calitatea era sus, iar bucătarii chiar își doreau să facă lucrurile altfel… acum am ajuns într-un punct în care experiența ieșitului în oraș la Cluj nu prea mai are sens din punct de vedere economic și emoțional”, spune Dan Ciulea într-o postare pe Facebook.

„HoReCa din Cluj trăiește un declin lent care a început încă din pandemie”

Postarea sa vine la scurt timp după închiderea mai multor restaurante populare din centrul Clujului. Ciulea își continuă ideea pe blogul personal și spune că industria este în declin încă din perioada pandemiei. La acest fenomen au contribuit și măsurile de austeritate din ultimul an, mai menționează el.

„Vstea asta m-a pus serios pe gânduri. Pentru mine e clar: HoReCa din Cluj nu doar că trece printr-un moment greu din cauza măsurilor de austeritate din ultimul an, ci trăiește un declin lent care a început încă de la pandemia de Covid”.

„Nu poți avea pretenția ca eu să-ți las 100 de lei pe un preparat cel mult mediocru”

Ca fost patron de local, Dan Ciulea atrage atenția că prețurile „exagerate” și calitatea proastă a serviciilor i-au determinat pe oameni să nu-și mai dorească să frecventeze restaurantele.

„Refuz să mai fiu ipocrit. Nu poți avea pretenția ca eu să-ți las 100 de lei pe un preparat cel mult mediocru, când știu sigur că dacă îl fac acasă mă costă cel mult 50 de lei și iese mult mai bun. Nu poți să-mi ceri 37 de lei pe un pahar de prosecco, în condițiile în care sticla întreagă te costă pe tine, la achiziție, 33 de lei. Este pur și simplu exagerat”, mai menționează Dan Ciulea.

„Proprietarii trebuie să se trezească la realitate”

Pentru a evita ca industria HoReCa să intre în moarte clinică, acesta le transmite patronilor să elimine „adaosurile nesimțite”, altfel vor continua să-și piardă toți clienții.

„Din perspectiva HoReCa: Proprietarii trebuie să se trezească la realitate și să-și regândească complet abordarea, să înțeleagă nivelul de suportabilitate și exigența consumatorilor actuali – de la ce pun în farfurie până la prețul final pe care îl cer. Adaosurile nesimțite nu vor acoperi lipsa clienților, ci doar îi vor alunga și pe cei puțini care au mai rămas”, precizează Dan Ciulea.

„Trebuie să încetăm să ne mai mulțumim cu ce primim”

Pe clienți îi sfătuiește să fie exigenți și să ofere feedback constructiv, iar dacă părerea lor nu este luată în considerarea să „rărească” vizitele.

„Din perspectiva noastră, a clienților: Trebuie să încetăm să ne mai mulțumim cu ce primim. Noi suntem cei care setăm ștacheta. Dacă acceptăm mediocritatea, vom primi mediocritate. Să oferim feedback constructiv, iar dacă acesta nu este primit, să acționăm în consecință… să rărim vizitele”, mai spune Dan Ciulea.

Un sondaj recent în rândul antreprenorilor arată o perspectivă predominant pesimistă asupra mediului de afaceri în 2026. Astfel, 82% dintre respondenți consideră că acesta s-a deteriorat sau s-a deteriorat foarte mult față de 2025.

De asemenea, peste jumătate dintre antreprenori se așteaptă la o scădere a activității în următoarele 6 luni, potrivit unui sondaj online, realizat de IMM România, privind percepția antreprenorilor asupra mediului de afaceri în trimestrul III 2026.