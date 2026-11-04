Ionuț Stroe reacționează la dezvăluirea Gândul: „Un deputat PNL a chiulit de la Parlament ca să meargă la manichiură”. Explicațiile parlamentarului: „Am fost înainte de plen”

Gândul a dezvăluit în exclusivitate, miercuri, 4 noiembrie, că deputatul PNL Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al liberalilor, a fost surprins la un salon de cosmetică din București, în timpul programului în care ar fi trebuit să se afle la Parlament. După apariția imaginilor, liberalul a oferit primele explicații, într-o intervenție la Antena 3 CNN, susținând că programarea la manichiură a avut loc înainte de activitatea parlamentară și că nu a întârziat la ședința de plen.

Invitat să explice situația la Antena 3, Ionuț Stroe a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi chiulit de la Parlament pentru a merge la salonul de înfrumusețare.

Deputatul PNL a susținut că și-a făcut programarea la prima oră a dimineții și că, după numai 30 de minute, se afla deja la Parlament.

„M-am dus la ora 9:00 dimineața, la ora 9:30 am fost în Parlament”, a declarat Ionuț Stroe, potrivit sursei citate.

Întrebat dacă a fost mulțumit de serviciile de la salon, liberalul a răspuns afirmativ, precizând că este un client fidel și că preferă să apeleze la persoane în care are încredere.

De asemenea, întrebat cum a reușit să termine manichiura în doar o jumătate de oră, Stroe a explicat că procedura este diferită în cazul bărbaților și durează mai puțin.

Ionuț Stroe susține că prezența sa la Parlament poate fi verificată

Pentru a-și susține explicațiile, deputatul PNL a invocat sistemul electronic de vot din Parlament, despre care a afirmat că poate confirma faptul că s-a prezentat la activitatea parlamentară.

Liberalul i-a îndemnat pe cei care contestă versiunea sa să verifice atât evidențele Parlamentului, cât și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru a stabili ora la care a ajuns.

Totodată, Stroe a susținut că fiecare persoană are dreptul să decidă unde și cum își îngrijește igiena personală, insistând că vizita la salon nu l-a împiedicat să își îndeplinească atribuțiile de parlamentar.

Gândul l-a surprins pe deputatul PNL la un salon de manichiură din Capitală

Gândul a publicat în exclusivitate imagini cu Ionuț Stroe într-un salon de cosmetică situat pe Calea Moșilor din București, miercuri, 4 noiembrie, într-o zi în care Camera Deputaților avea programată o ședință de plen.

În imaginile surprinse de Gândul, fostul purtător de cuvânt al PNL apare în timp ce beneficiază de servicii de manichiură.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, costul unui astfel de serviciu la salonul respectiv se ridică la aproximativ 300 de lei, fără bacșiș.

Dezvăluirea Gândul a ridicat semne de întrebare cu privire la prezența parlamentarului la serviciu, însă Ionuț Stroe contestă că ar fi lipsit de la activitățile legislative, susținând că a ajuns la Parlament la ora 9:30.