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Un șef și un inspector din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt au fost arestați pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de luare de mită

Ruxandra Radulescu
Un șef și un inspector din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt au fost arestați pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de luare de mită
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Şeful unui serviciu din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt şi un inspector din acelaşi serviciu au fost arestați preventiv miercuri 4 noiembrie pentru luare de mită. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Braşov inculpații ar fi pretins şi ar fi primit sumele de 10.000 de lei şi, respectiv, 6.000 de lei de la reprezentanţii a două firme din judeţ, pentru a nu le sancţiona pentru neregulile găsite la controale, transmite News.ro.

Danile Băviţă, şeful Serviciului Inspecţie Bazinală a Apelor din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, şi inspectorul Constantin Alin Truşcă, se află în arest pentru 30 de zile pentru săvârşirea a câte două infracţiuni de luare de mită.

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Cei doi au fost reţinut marţi de procurori cu propunerea de privare de libertate pentru 30 zile.

”La data de 12 august 2026, inculpaţii Băviţă Daniel şi Truşcă Constantin Alin, în calităţile menţionate anterior, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ocazia unor controale efectuate pe raza judeţului Braşov la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de exploatare şi sortare a agregatelor minerale, ar fi pretins şi primit, în două împrejurări distincte, sumele de 10.000 de lei şi, respectiv, 6.000 de lei de la reprezentanţii celor două societăţi comerciale, pentru a nu aplica sancţiuni contravenţionale pentru neregulile constatate sau pentru a aplica sancţiuni mai blânde în raport cu abaterile identificate”, arată DNA.

Celor doi inculpaţi le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale. În acest dosar, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, a precizat DNA.

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