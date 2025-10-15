Foștii polițiști aflați în rezervă vor avea un rol clar stabilit în cazul în care România va intra în război. Zece mii dintre ei sunt așteptați, miercuri și joi, la un exercițiu care va avea loc în curtea IPJ Ilfov, însă mulți s-ar fi ascuns de agenții trimiși să le înmâneze ordinele de mobilizare emise de MApN.

Armata română a trimis ordine de chemare pentru clarificarea situației militare către 10.000 de rezerviști din București și din județul Ilfov, care au ca punct de întâlnire curtea Inspectoratului Poliției Județene Ilfov, unde au fost montate deja mai multe corturi.

Prin această mobilizare, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) urmăresc să actualizeze bazele de date și să evalueze starea de sănătate și nivelul de pregătire militară al persoanelor aflate în rezerva Armatei.

Preferă să plătească amenda de 4.000 de lei

În premieră, aceștia vor fi supuși unei evaluări psihologice, li se vor lua măsuri pentru uniforme și li se va prezenta armamentul.

Surse din rândul organizatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că majoritatea rezerviștilor sunt foști polițiști și jandarmi pensionați recent, cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani.

Sursele citate au precizat că mulți nu au fost găsiți de agenții de poliție trimiși să le înmâneze ordinele de chemare, în condițiile în care ar fi plecat la muncă în străinătate și preferă să plătească o eventuală amendă în valoare de 4.000 de lei pentru absență nemotivată, decât să revină în România și să aibă necazuri la serviciu.

Mulți dintre foștii polițiști nu știu să tragă cu arma

Totodată, sursele Gândul au afirmat că mulți dintre rezerviștii care provin din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) sunt femei care au lucrat în structuri neoperative, cum sunt contabilitatea, resursele umane, investigarea fraudelor sau cazier și care nu au participat la antrenamente cu arme de foc și cu atât mai puțin cu arme de asalt, cum sunt puștile-mitralieră.

În caz de război, foștii angajați MAI nu vor fi trimiși pe front, ci vor face tot muncă de poliție, pentru a ține în frâu infracționalitatea și pentru a gestiona ordinea publică.

Rezerviștii vor trebui să se prezinte la sediul IPJ Ilfov în zilele de miercuri și joi, în funcție de cum au fost anunțați, iar evaluarea medicală și instruirea se vor întinde de dimineață până seara, astfel că vor primi inclusiv o masă caldă.

