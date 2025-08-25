Cel mai căutat fugar din România, criminalul Emil Gânj, este vânat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri care aparțin MApN, săpate în 1968, imediat după intrarea rușilor în Cehoslovacia. Construite în scop militar, aceste tuneluri sunt foarte întortocheate și se întind pe mai mulți kilometri, ceea ce îngreunează foarte mult munca autorităților.

De aproape o lună și jumătate, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Echipe de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice împrăștiate în județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud muncesc 24 de ore din 24, însă, până acum, fără rezultat. Mai mult, s-au făcut căutări inclusiv în Ungaria și Germania.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că se bănuiește faptul că Gânj s-ar ascunde într-o rețea de tuneluri construite în județul Mureș din ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu. Se presupune că, dacă ar fi stat la suprafață, Emil Gânj ar fi fost găsit încă de la început, mai ales că pentru prinderea sa au fost ridicate și două elicoptere.

De aceea, se ia în calcul că Gânj și-ar fi premeditat fapta și ar fi adus din timp provizii pe care le-ar fi ascuns într-un astfel de tunel militar. De aceea, fugarul ar rezista de atâta timp, iar, pentru a nu fi prins, atunci când se deplasează, o face doar pe distanțe foarte scurte, după care revine în ascunzătoare.

Hărțile au titlu de secret de stat

Este vorba, spun anchetatorii, despre niște construcții subterane săpate imediat după invazia rușilor în Cehoslovacia, din 20 august 1968. În calitate de comandant suprem al Armatei, Nicolae Ceaușescu fusese informat că serviciile de informații britanice ar fi aflat că URSS plănuiește și invadarea României, inclusiv prin Transilvania, cu ajutorul armatei maghiare.

Ca urmare, în mai multe zone din țară, între care și Mureș, au fost săpate tuneluri întortocheate, cu lungimi de aproximativ trei kilometri. Surse militare au precizat că acestea sunt acum părăsite, însă hărțile se găsesc în arhivele MApN, cu titlu de secret de stat și nu pot fi puse la dispoziția echipelor de căutare.

Sursele Gândul au precizat că, deși în zonă au fost desfășurate în jur de 50 de echipe formate din polițiști proveniți de la toate serviciile de intervenție rapidă din țară, este foarte dificil de căutat în acest labirint întunecat.

Și-a ucis victima cu un topor

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. Criminalul a așteptat momentul potrivit, pentru ca patrula de poliție care o proteja pe victimă să plece.

Apoi a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

