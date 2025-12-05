Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari

Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra a solicitat judecătorilor din Alba redeschiderea unei anchete, pe motiv că nu au fost administrate toate probele. Aceasta îl acuză pe mercenar de fals în acte sub semnătură privată.

Dosarul vizează un contract de împrumut în valoare de aproape 500.000 dolari. Horațiu Potra i-ar fi cerut înapoi acești bani femeii de afaceri.

Fosta colaboratoare a mercenarului susține însă că banii ar fi fost cheltuiți pentru casele lui Horațiu Potra din Mediaș și pentru alte bunuri pe care le-ar fi cumpărat pentru acesta.

Femeia ar fi prezentat în fața anchetatorilor inclusiv probe în acest sens, însă nu fost luate în totalitate de către anchetatori. Judecătorii au decis redeschiderea dosarului.

Instanța motivează această hotărâre prin faptul că nu ar fi fost administrate toate probele depuse la dosar și ar exista suspiciuni de fals în acte sub semnătură privată. Dosarul a ajuns înapoi la Parchet pentru a fi administrate toate dovezile puse la dispoziție de femeia de afaceri. Horațiu Potra va fi audiat și în acest dosar.

