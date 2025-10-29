Un producător muzical din București a fost ținta unui atac de timp mafiot, orchestrat de unul dintre interpreții de muzică de petrecere aflați în vogă, după ce videoclipurile sale au devenit virale pe internet. Atacul s-a produs în scara blocului în care funcționează casa de producție și a fost surprins de camerele de supraveghere.

Polițiștii Secției 15 au intrat în alertă, la jumătatea săptămânii trecute, după ce locatarii unui bloc din Șoseaua Olteniței, din Sectorul 4, au sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că persoane necunoscute ar fi implicate într-un conflict.

Surse din mediul artistic au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, pe fondul unor neînțelegeri, Toni Stelian Tubi, cunoscut în lumea manelelor sub numele de Toni de la Brașov (foto sus), ar fi plănuit să-i dea o lecție producătorului muzical Florian Simion, alias Marțianu.

Motivul ar fi fost acela că Marțianu i-ar fi cerut unui textier, care se recomandă drept Mario Fabrika, să restituie o presupusă datorie, după ce, câteva luni la rând, ar fi beneficiat de serviciile casei de producție Amma Music&Sound.

Acesta ar fi plecat brusc și ar fi început să lucreze împreună cu Toni de la Brașov, tot un fost colaborator al casei de producție respective. Mai mult, textierul i-ar fi trimis soției lui Marțianu și un mesaj nepotrivit, iar de aici între cei doi ar fi izbucnit un conflict la distanță.

Ar fi încercat să-l înjunghie cu briceagul

În seara zilei de 22 octombrie, Toni de la Brașov l-a sunat pe Marțianu și i-ar fi spus că are drum în Berceni și ar vrea să profite de ocazie ca să treacă și pe la casa de producție. Acesta ar fi venit însoțit și de tânărul textier, care dorea să explice, față în față, că nu el ar fi scris mesajul respectiv.

La un moment dat, Marțianu a ieșit în holul blocului să vorbească la telefon. Toni de la Brașov l-a urmărit și a început să-l lovească cu pumnii, pe la spate. Imediat, alți trei bărbați care veniseră cu el anume ca să-l bată pe Marțianu și care pândeau afară, s-au repezit la ușa de la intrarea în imobil, în condițiile în care apartamentul se află chiar la parter și au putut vedea întreaga scenă.

După ce i-a aplicat câteva lovituri, manelistul a deschis ușa, însă victima a apucat să fugă să se refugieze în apartament.

Totuși, spun sursele Gândul, înainte să închidă ușa, unul dintre atacatori ar fi încercat să-l taie cu un briceag prin ușa întredeschisă, însă cuțitul i-ar fi scăpat din mână și i-ar fi căzut în locuință.

Florian Simion ar fi mers la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru evaluarea rănilor suferite, iar marți seară ar fi mers însoțit de un avocat la sediul Secției 15, unde ar fi depus plângere.

