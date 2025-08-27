Gândul vă prezintă, exclusiv, situația dosarelor judecate la Tribunalul București, în prima zi de suspendare a activității ca urmare a deciziei Adunării generale din data de 26 august, ca formă de protest împotriva proiectului adoptat de Coaliție cu privire la pensiile magistraților și modificarea vârstei de pensionare a acestora.

Secția I penală

Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – stadiu procesual fond

– 25 de dosare, având diferite obiecte: percheziție informatică, propunere de arestare preventivă, prelungire arestare preventivă, înlocuire măsură prevetivă, contestare măsuri asiguratorii, plângere control judiciar etc

Cauze cu stadiu procesual contestație:

– 34 de dosare având diferite obiecte: verificări măsuri preventive, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, etc

Completuri de cameră preliminară

– 8 dosare având diferite obiecte: înlocuire măsură preventivă, verificări măsuri preventive

Secția a II –a Contencios administrativ și fiscal

– 1 dosar având ca obiect suspendare executare act administrativ, acesta fiind soluționat

Secția a III-a Civilă

– 2 dosare având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar având ca obiect îndreptare eroare materială într-un dosar având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar având ca obiect ordin de protecție în materia minorilor și a familiei

Secția a IV-a Civilă

– 5 dosare având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar ordin de protecție

– 1 dosar cerere de preschimbare a termenului de judecată formulată într-un dosar având ca obiect ordonanță președințială, având în vedere că în cerere au fost invocate motive de ordin medical

Secția a V-a Civilă

– 2 dosare având ca obiect ordin de protecție

– 2 dosare având ca obiect ordonanță președințială

La Secțiile a VI-a Civilă, a VII-a Civilă și la Secția a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale nu a fost judecat niciun dosar.

