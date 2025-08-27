Prima pagină » EXCLUSIV » Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest

Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest

Adina Anghelescu
27 aug. 2025, 18:50, EXCLUSIV
Situația dosarelor judecate azi la Tribunalul București, în timpul suspendării activității pe perioadă nedeterminată de protest

Gândul vă prezintă, exclusiv, situația dosarelor judecate la Tribunalul București, în prima zi de suspendare a activității ca urmare a deciziei Adunării generale din data de 26 august, ca formă de protest împotriva proiectului adoptat de Coaliție cu privire la pensiile magistraților și modificarea vârstei de pensionare a acestora.

Secția I penală

Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi stadiu procesual fond

– 25 de dosare, având diferite obiecte: percheziție informatică, propunere de arestare preventivă, prelungire arestare preventivă, înlocuire măsură prevetivă, contestare măsuri asiguratorii, plângere control judiciar etc

Cauze cu stadiu procesual contestație:

– 34 de dosare având diferite obiecte: verificări măsuri preventive, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, etc

Completuri de cameră preliminară

– 8 dosare având diferite obiecte: înlocuire măsură preventivă, verificări măsuri preventive

Secția a II –a Contencios administrativ și fiscal

– 1 dosar având ca obiect suspendare executare act administrativ, acesta fiind soluționat

Secția a III-a Civilă

– 2 dosare având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar având ca obiect îndreptare eroare materială într-un dosar având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar având ca obiect ordin de protecție în materia minorilor și a familiei

Secția a IV-a Civilă

– 5 dosare având ca obiect răpire internațională de copii

– 1 dosar ordin de protecție

– 1 dosar cerere de preschimbare a termenului de judecată formulată într-un dosar având ca obiect ordonanță președințială, având în vedere că în cerere au fost invocate motive de ordin medical

Secția a V-a Civilă

– 2 dosare având ca obiect ordin de protecție

– 2 dosare având ca obiect ordonanță președințială

La Secțiile a VI-a Civilă, a VII-a Civilă și la Secția a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale nu a fost judecat niciun dosar.

  • obiecte: percheziţie domiciliară; percheziţie informatică; propunere de arestare preventivă; prelungire arestare preventivă; înlocuire măsură prevenitvă; contestare măsuri asiguratorii; plângere control judiciar, etc

Autorul recomandă:

Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!

Citește și

EXCLUSIV Cum va funcționa PRIMUL CENTRU pentru tratarea dependenților din București/”Nu doar că numărul crește, ci este puzderie de astfel de cazuri”
09:00
Cum va funcționa PRIMUL CENTRU pentru tratarea dependenților din București/”Nu doar că numărul crește, ci este puzderie de astfel de cazuri”
EXCLUSIV Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
08:00
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
EXCLUSIV Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul: „Programul prevede eficientizarea activității”
12:06, 26 Aug 2025
Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ referitor la reforma din penitenciare, după dezvăluirile Gândul: „Programul prevede eficientizarea activității”
EXCLUSIV Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
08:00, 26 Aug 2025
Cauză și efect. Va fi România „raiul” muncitorilor străini? Cristian Jura (CNCD): „Un fenomen de transformare lentă a societății românești”
EXCLUSIV Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
07:00, 26 Aug 2025
Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
ANALIZĂ EXCLUSIV Doliul după Ion Iliescu s-a terminat. PSD revine la masa coaliției cu USR. Ce i-a adus pe social democrați înapoi
16:11, 25 Aug 2025
Doliul după Ion Iliescu s-a terminat. PSD revine la masa coaliției cu USR. Ce i-a adus pe social democrați înapoi
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cătălin Drulă: Nicușor Dan își dorește alegeri la Capitală în noiembrie. Grindeanu nu poate rupe coaliția. Ce spune despre Ciucu și Băluță
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Românii au primit facturi şi de 6.000 de lei la electricitate, după regularizare şi majorarea TVA la 21%
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cu câți kilometri pe oră poți depăși viteza legală fără să fii amendat în 2025. Noul Cod Rutier a fost modificat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Becali, dezvăluiri explozive despre perioada petrecută în închisoare
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
(P) O viaţă echilibrată, fără efort: cele mai simple schimbări pe care le poţi face