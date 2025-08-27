Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!

Judecătorii instanțelor din țară au decis să suspende, începând de miercuri, 27 august, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

În acest demers li se alătură și procurorii, care au anunțat că își suspendă activitatea, cu unele excepții care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecție.

Revolta magistraților

Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marți, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit CSM, „adunările judecătorilor au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

În acest context s-a hotărât ca, începând de miercuri, activitatea să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat.

Mai multe instanțe și structuri de Parchet din țară au anunțat public, prin intermediul unor comunicate de presă, că își suspendă activitatea cu unele excepții, între care Curtea de Apel București, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Pachetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Protestul va fi menținut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CSM și Parchetul General fac front comun în disputa pensiilor speciale

Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet