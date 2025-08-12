O grupare ultranaționalistă cu ramificații în toată țara își pune pe picioare o rețea de săli de lupte unde, sub îndrumarea unor instructori, extremiștii se vor putea pregăti pentru eventuale confruntări corp la corp. Primul dintre aceste centre de antrenament ar urma să fie deschis la începutul lunii septembrie, într-o locație care nu a fost făcută publică.

Aflată inclusiv în atenția structurilor specializate în combaterea grupărilor violente, Radical Entourage a strâns un număr important de simpatizanți, majoritatea suporteri ultras, dar și diverși activiști cu convingeri orientate către extrema dreaptă.

Detalii doar în privat, la telefon

În plus, sub brandul Radical Entourage sunt vândute, online, tricouri, steaguri și accesorii cu simboluri și mesaje naționaliste. Potrivit unor surse din interiorul organizației, cu toate că, în mod public, nu sunt afișate simboluri de natură neonazistă sau legionară, printre membri ar fi multe persoane care ar împărtăși acest gen de ideologie și care practică sporturi de contact.

Mai mult, așa cum au anunțat și prin intermediul rețelelor de socializare, începând cu luna septembrie, liderii Radical Entourage urmează să deschidă prima sală în care membrii să se poată antrena împreună. Adresa locației nu este publică, iar eventualele detalii sunt transmise doar în privat, la telefon.

Sportul „îi va disciplina pe camarazi”

Sursele Gândul au precizat că scopul principal ar fi „practicarea sporturilor de contact împreună cu ceilalți camarazi sau membri ai brigăzii”. Acest lucru ar urma să întărească legăturile între „camarazi”, așa cum se numesc între ei membrii, îi va „disciplina” și îi va ajuta să renunțe la „alte vicii”.

Membrii Radical Entourage ar intenționa să dezvolte proiectul la nivel național, în așa fel încât astfel de săli de sport să existe în toată țara. Aceste locații destinate exclusiv grupurilor ultranaționaliste vor avea inclusiv tricouri și steaguri pentru a simți „că aparțin de ceva comun”.

Pe pagina oficială de Facebook a Radical Entourage apar mai multe fotografii în care membri ai grupării, cu fețele blurate, se antrenează împreună, pe saltele sau la sacii de box.

Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că unii dintre membrii acestei grupări ar avea legături cu unele bande periculoase de motocicliști, cum este cea cunoscută pe plan internațional sub numele de Bandidos, dar și cu grupuri deosebit de violente asociate galeriei CSA Steaua și Dinamo București.

