Explicațiile lui Mircea Dinescu, în exclusivitate pentru Gândul, după ce locuința sa din Dolj a fost mistuită de flăcări. "Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele"

Galerie Foto 7

Mircea Dinescu a reacționat, pentru Gândul, după ce casa sa din lemn din comuna Cetate, județul Dolj, a ars din temelii, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Poetul are suspiciuni serioase privind o posibilă incendiere intenționată și leagă incidentul de alte episoade similare.

Locuința, construită integral din lemn și amplasată pe un deal, în vie, a fost distrusă complet de flăcări. Imagini apărute în mediul online arată că imobilul a fost redus la ruine.


În vie, pe deal, aveam o casă, că nu mai am, de lemn, frumoasă făcută. Și nu-mi dau seama cum s-a întâmplat, bănuiesc, dar nu pot să arunc cu piatra.

Mi-au dat foc și la vie acum câteva luni, cred că e o chestie de pe vremea în care zicea Ion Iliescu că am ajuns moșier și nu înțelege de ce-l înjur în Cațavencii… și a intrat în capul prostimii, și de la România Mare, când eram eu înjurat că am mii de hectare.

Eu n-am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. În județul ăsta, Dolj, s-au distrus cele mai multe clădiri. Asta nu e mâna Domnului, este o casă pe un deal, la vie…”, a spus Mircea Dinescu, pentru Gândul.


Scriitorul susține că incendiul ar putea avea legătură cu incidente anterioare, inclusiv incendierea unei suprafețe de viță-de-vie și furturi repetate din zonă.

După ce mi-au furat din vie și după ce mi-au dat foc la 20 de hectare de vie, a urmat chestia asta. Era pe deal acolo, eu nu stau pe deal, merg rar. Sigur că eu am mulți dușmani, vorba străbunicii mele: «omul fără dușmani e ca o casă fără proptele». Cred că au furat de pe ea scândurile și, ca să piară urma, au dat foc, bănuiesc.”

Mircea Dinescu: ”Eu nu sunt moșier, sunt un scriitor”

Dinescu vorbește și despre posibile motive, de la răzbunare până la situații generate de sărăcie, dar spune că nu poate indica un vinovat clar.

„Vreau să spun că e posibil orice, să fie un recurs… și din sărăcie, dar și dintr-un soi de răzbunare, așa, dacă tot s-a scris că Dinescu a ajuns moșier, a zis și Iliescu… eu nu sunt moșier, sunt un scriitor.

Poliția nu știe nimic, eu nu îmi dau singur foc, nu aveam de ce. Probabil caută și ei vinovații, o să aflu. Mie mi-au mai furat odată 70 fără capre, când am vrut eu să devin fermier de capre; într-o noapte mi-au furat 70 de capre, nu le-am găsit nici acum, au trecut 15 ani de atunci.”

Comunicatul emis de poliție, la două săptămâni de când casa lui Mircea Dinescu a ars din temelii

Poliția a transmis un punct de vedere oficial, sâmbătă după-amiază. Potrivit acestuia, a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

„La data de 17 aprilie a.c., polițiștii Secției nr.9 Poliție Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca la finalizare să fie dispusă soluție prin unitatea de parchet competentă.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe