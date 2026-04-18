Casa din Dolj a lui Mircea Dinescu a ars din temelii. Există suspiciuni că incendiul ar fi fost provocat

Casa lui Mircea Dinescu s-a făcut scrum. În imaginile care circulă pe o platformă de socializare (vezi video mai sus) se poate observa că locuința, care era construită în întregime din lemn, a ajuns ruine. Incidentul din comuna Cetate, județul Dolj, a avut loc în urmă cu două săptămâni. Potrivit poetului Mircea Dinescu, ar exista suspiciunea că incendiul ar fi fost provocat.

Momentan, poetul nu cunoaște identitatea persoanelor care i-ar fi incendiat casa din județul Dolj. La momentul actual se află, în derulare, o anchetă a polițiștilor. El mai relatase, în spațiul public, faptul că în urmă cu câteva luni a mai avut loc un incident similar. Atunci, i-a fost incendiată via.

El suspectează că persoanele care i-ar fi incendiat casa l-ar fi considerat „moșier”, cuvânt care i-a fost atribuit, în urmă cu mulți ani, de Ion Iliescu. „Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă”, a mai spus omul de cultură.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu (n.r. – cine sunt vinovații), dar eu cred că aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii. Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare”, a zis Mircea Dinescu pentru Spynews.

Sursă video: Tik Tok

Sursă foto: capturi Tik Tok / Mediafax Foto