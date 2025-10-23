Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont

Așa cum Gândul a relatat joi, Ilie Bolojan a stat ilegal timp de aproape 4 luni în imobilul din strada Gogol, fosta reședință a lui Traian Băsescu, potrivit unor documente intrate în posesia redacției. RAPPS l-a înștiințat pe Bolojan încă din 29 iulie 2025 că imobilul din Gogol era exclusiv pentru foști șefi de stat.

Potrivit documentului, RAPPS l-a înștiințat direct pe premierul Bolojan, pe 29 iulie 2025, că „imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, Bucureşti, în suprafaţă utilă de 387,76 m.p. și curte în suprafaţă de 1.174,19 m.p., facem precizarea că acesta se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”.

Premierul Bolojan a cerut o locuință de protocol pe 1 iulie 2025, se arată în nota RAPPS. Regia îi transmite însă că locuința din Gogol are caracter exclusiv pentru foștii șefi de stat și, ca să poată locui în aceea casă, trebuie sa schimbe regimul juridic.

„Din acest motiv, imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, Bucureşti, poate fi atribuit cu destinația de reședință oficială altor beneficiari legali decât persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, doar ulterior modificării art. 3 din actul normativ menționat, de către instituțiile abilitate, urmând ca R.A.-A.P.P.S., în calitate de administrator al acestuia, să înainteze propunerea de atribuire către Secretariatul General al Guvernului”, se arată în documentul trimis de directorul Regiei, Marius Grăjdan.

Este vorba despre reședința fostului președinte Traian Băsescu de 387 de mp și o curte de 1.174 de mp.

Gândul a relatat în exclusivitate că pe agenda confidențială a ședinței de Guvern de joi, 23 octombrie, a fost băgată o hotărâre de guvern prin care Bolojan a schimbat destinația fostei vile de protocol a lui Traian Băsescu, astfel încât să poată intra în legalitate.