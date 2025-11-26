Președintele Nicușor Dan insistă ca Serviciul Român de Informații să se focuseze pe lupta anticorupție deși admite că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”

Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România.

La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție

„Serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum. Noutatea este pe zona de corupție. SRI este un serviciu de informații cu o împărțire pe departamente care recurge din strategie și din planul de implementare. Prin faptul că am pus în strategie, foarte implicit capitolul corupție, vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție și singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de mare corupție,” a declarat președintele.

Șeful statului a atras atenția și asupra derapajelor din trecut, unde rolul instituției a depășit cadrul legal, SRI implicându-se în Justiție.

„S-a întâmplat că serviciul s-a dus și în zona de cercetare penală și în zona de judecată, din păcate. Legea de atunci nu spunea nici că serviciul trebuia să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este, care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare?” a mai adăugat acesta.

Nicușor Dan a vorbit și în urmă cu două luni despre „excesele” SRI

Nu este prima dată când Nicușor Dan vorbește despre abuzurile comise de SRI în trecut.

„Am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizie, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles, noi trebuie să facem două lucruri.

Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase… pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu anumite fenomene sociale, să dispară, iar un director civil trebuie să fie garanția pentru lucrul ăsta”, spunea Nicușor Dan în septembrie. (Detalii AICI)

