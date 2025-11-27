Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”

Nicușor Dan a oferit, din nou, o serie de explicații confuze despre modul în care autoritățile investighează presupusele interferențe cibernetice de la alegerile prezidențiale din 2024. Declarațiile sale au generat nedumerire, președintele a oscilat între certitudini și necunoscute, iar concluzia a fost simplă: știm, dar nu știm.

Întrebat despre actorii implicați în anularea alegerilor, după o pauză lungă și o privire pierdută, președintele a afirmat că știe „cum” s-au petrecut lucrurile, dar nu știe „cine” le-a produs. A început răspunsul printr-o întrerupere a propriei fraze și a continuat cu o succesiune de afirmații contradictorii.

„Cât cunoaștem noi din fenomenul alegerilor din 2024? Cunoaștem modul de operare, nu cunoaștem o parte din actorii care au fost implicați în zona electronică, cibernetică. Știm cum s-a întâmplat, dar nu știm, pe multe dintre aceste filiere, nu reușim să identificăm ce a fost în spate,” a spus șeful statului.

