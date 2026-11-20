Potrivit surselor Gândul, se conturează o situație controversată la Biroul Român de Metrologie Legală (BRML). Instituția se află în subordonarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus acum de ministrul Daniel-Cătălin Zamfir. De mai mulți ani, la cârma BRML – instituție cu finanțare din venituri proprii și subvenții – se află Roberta Todor, care ocupă funcția de director general. După ce guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, Roberta Todor ar încerca, conform surselor Gândul, să își păstreze funcția și influența în instituție „cu orice preț”. Însă scenariul se complică gradual. Apar acuzații de abuz în serviciu și conflict de interese, iar controalele efectuate de unii angajați ai BRML ar fi „cu cântec”.

Roberta Todor ar fi fost numită la conducerea Biroului Român de Metrologie Legală de USR.

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USR a deținut portofoliul la Ministerul Economiei în 2 perioade:

23 decembrie 2020 – 7 septembrie 2021: USR (pe atunci USR-PLUS) a deținut portofoliul prin Claudiu Năsui , în guvernul condus de Florin Cîțu. În septembrie 2021, USR-PLUS a ieșit de la guvernare și a trecut în opoziție.

USR (pe atunci USR-PLUS) a deținut portofoliul prin , în guvernul condus de Florin Cîțu. În septembrie 2021, USR-PLUS a ieșit de la guvernare și a trecut în opoziție. 23 iunie 2025 – octombrie 2026 – inițial, ministru a fost Radu Miruță Irinel Darău

Surse: „Trebuie verificate atât criteriile profesionale care au stat la baza numirii, cât și modul în care Roberta Todor a ajuns să conducă instituția”

Conform surselor Gândul, Roberta Todor, director general al BRML, ar fi beneficiat de susținere politică din partea USR la momentul numirii în funcție.

Astfel, se face apel la intervenția de urgență a ministrului Economiei, pentru a fi verificate „atât criteriile profesionale care au stat la baza numirii, cât și modul în care Roberta Todor a ajuns să conducă instituția”.

„În contextul schimbărilor politice și administrative, există suspiciunea că Roberta Todor încearcă să își păstreze funcția și influența în instituție cu orice preț. Ar trebui analizate deciziile sale, persoanele promovate în funcții de conducere și relațiile profesionale dintre acestea, pentru a se stabili dacă există un sistem de sprijin reciproc în interiorul instituției”, afirmă sursele Gândul.

Biroul Român de Metrologie Legală se află în directa subordonare a Ministerului Economiei.

„Ministerul Economiei trebuie să fie informat și solicitat să clarifice aspectele care țin de numirile în funcții, respectarea condițiilor legale, supravegherea activității conducerii și verificarea eventualelor nereguli.

Un aspect important este relația profesională anterioară dintre Roberta Todor și Ștefan Lucian. Roberta Todor ar fi fost anterior șefa de birou a acestuia, iar ulterior ar fi ajuns în funcția de director general, în timp ce Ștefan Lucian ar fi fost numit într-o funcție de conducere. Numirea sa ar fi fost făcută de Roberta Todor”, mai precizează sursele Gândul.

„Ștefan Lucian nu ar avea studii superioare care să îl califice pentru postul de conducere pe care îl ocupă”

Potrivit declarațiilor de avere din 2022 și 2024, Ștefan Lucian este șef de laborator la BRML.

În declarația de avere din anul 2024, Ștefan Lucian a bifat, la capitolul „venituri”, funcția de „șef serviciu” și un salariu anual de 71.994 lei.

Sursele Gândul consideră că și numirea în funcție a lui Ștefan Lucian ar trebui verificată.

„În ceea ce îl privește pe Ștefan Lucian, există suspiciuni referitoare la îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea funcției. Acesta nu ar avea studii superioare care să îl califice pentru postul de conducere pe care îl ocupă. Ar trebui verificate studiile sale, cerințele legale aplicabile funcției, actul de numire și documentele care au stat la baza numirii. Dacă se demonstrează că nu îndeplinește condițiile obligatorii, trebuie clarificat cum a fost posibilă numirea și cine a aprobat-o.

Această situație trebuie analizată și în contextul relației sale profesionale cu Roberta Todor, care i-ar fi fost anterior șefă de birou. Trebuie stabilit dacă relația profesională anterioară a avut vreo influență asupra numirii și dacă toate procedurile legale au fost respectate”, solicită sursele Gândul.

Ștefan Lucian, presupuse legături cu Logic Metro Trade SRL din Pantelimon, firmă administrată chiar de soția sa

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, ar exista o legătură cel puțin controversată între Ștefan Lucian de la BRML și firma Logic Metro Trade SRL din Pantelimon, Ilfov.

Firma Logic Metro Trade SRL este administrată chiar de soția sa, Artemiza Adriana Ștefan. Are ca obiect de activitate, potrivit termene.ro, „repararea echipamentelor electronice si optice”.

„Activitatea ar fi controlată de Ștefan-Vasile Lucian”, acuză sursele Gândul.

Artemiza Adriana Ștefan era – potrivit declarației de avere din 2024 depusă de soțul său – asistent manager la SC METROCERT UMITEMP SRL (laborator de metrologie independent – activități de testări și analize tehnice).

Soția lui Ștefan Vasile-Lucian este asociat unic și administrator al firmei Logic Metro Trade SRL. Aceasta mai este este administrator și asociat la firma CONSULTANTA SI SERVICII DE ASIGURARE A CALITATII ASTRA SRL din București, conform termene.ro.

„Firma ar fi obținut contracte pentru servicii legate de verificarea cântarelor cu operatori economici precum Carrefour și Froo. Ștefan Lucian ar fi implicat în activități de verificare metrologică în virtutea funcției sale, în timp ce firma soției sale ar obține venituri din servicii de același tip”, dezvăluie sursele Gândul.

„Trebuie verificat cine a obținut contractele, cine efectuează efectiv verificările, cine facturează și încasează banii și dacă atribuțiile publice ale lui Ștefan Lucian se suprapun cu interesele comerciale ale societății. Dacă aceste legături se confirmă, trebuie verificat dacă există o incompatibilitate, un conflict de interese sau folosirea funcției publice pentru obținerea unor avantaje private”, mai susțin aceleași surse.

Firma Logic Metro Trade SRL a avut, în 2025, o cifră de afaceri de 1,453,940 lei și un profit de 263,930 lei, potrivit termene.ro. Firma are 6 angajați.

„Duplex impunător, de dimensiuni considerabile”

La adresa asociată proprietății lui Ștefan Lucian ar funcționa și sediul societății Logic Metro Trade SRL, administrată de soția sa.

Sursele Gândul afirmă că este vorba despre un „duplex impunător, de dimensiuni considerabile, împărțit în două părți”.

„Una ar aparține lui Ștefan Lucian, iar cealaltă lui George Jugănaru, colegul său din sistemul metrologic.

Proprietatea trebuie analizată în raport cu funcțiile publice ocupate de cei doi și cu veniturile pe care aceștia le declară. Este vorba despre un imobil impunător, există semne de întrebare privind costurile construirii sale și sursele de finanțare. Trebuie verificat dacă un asemenea patrimoniu poate fi explicat prin veniturile declarate, eventuale credite, economii, venituri familiale sau alte surse legale”, susțin sursele Gândul.

În declarația de avere depusă în anul 2024, Ștefan Lucian a menționat 2 proprietăți:

O casă de locuit în Pantelimon, Ilfov – 168 mp -, construită în 2014 și deținută în co-proprietate cu soția sa.

– 168 mp -, construită în 2014 și deținută în co-proprietate cu soția sa. Un apartament în București – 33 mp -, cumpărat în 2021 și deținut tot în co-proprietate cu soția sa.

George Jugănaru, „colegul din sistemul metrologic” al lui Ștefan Lucian, apare ca „Personal autorizat/verificator în domeniul metrologiei legale de către BRML”.

Acesta a obținut 2 atestate:

B-003-14 (înregistrat la 12.04.2016);

B-004-21 (înregistrat la data de 21.09.2025).

Acesta apare pe Lista verificatorilor metrologi autorizați de Biroul Român de Metrologie Legală în trimestrul III 2026.

Presiuni asupra clienților sau operatorilor economici și controale „cu cântec”?

Sursele Gândul mai acuză că există semne de întrebare și în ceea ce privește activitatea desfășurată de persoane din BRML implicate în verificările metrologice, iar numele expertului Dragoș Bălan este menționat.

Dragoș Bălan încasează venituri din trei surse, potrivit declarației de avere depusă în 2024.

52.506 lei anual de la BRML;

9.444 lei anual de la SC SOGARD SRL, Giurgiu;

6.000 lei annual de la MUSKY UNIVERSAL SRL, Giurgiu.

Sursele Gândul acuză că ar fi exercitate – de către persoane implicate în verificările metrologice – „presiuni asupra clienților sau operatorilor economici”, pentru a se obține „foloase materiale”.

Mai mult, este semnalat și un alt aspect care ar trebui verificat prin controale „la sânge”.

„În timpul verificărilor metrologice sunt utilizate etaloane de măsurare în care se introduc cantități de carburant. După terminarea verificărilor, carburantul respectiv nu ar fi returnat integral în rezervoarele stațiilor, ci o parte ar rămâne în etaloane și în autovehiculele utilizate de echipele de verificare. Carburantul rămas ar fi ulterior valorificat. Trebuie stabilit unde ajunge carburantul care nu este returnat în rezervoarele stațiilor și cine beneficiază de pe urma lui. Nu în ultimul rând, trebuie stabilit dacă există un mecanism repetat, cine ar participa la el și dacă eventualele beneficii ajung la anumite persoane din interiorul instituției”, avertizează sursele Gândul.

Un tablou general îngrijorător

Aceleași surse susțin că tabloul general de la BRML ar fi unul foarte grav, iar „mingea” se află acum la Ministerul Economiei.

„Roberta Todor cunoaște situațiile semnalate? Au existat sesizări sau controale interne? Ce măsuri au fost luate? Toate semnele de întrebare trebuie să primească răspunsuri.

Numirea și activitatea Robertei Todor, care ar fi beneficiat de susținere politică din partea USR;

Situația lui Ștefan Lucian și condițiile în care ocupă funcția de conducere;

Relația sa cu Logic Metro Trade SRL și presupusele contracte cu Carrefour și Froo;

Legătura cu George Jugănaru și duplexul din Pantelimon;

Rolul lui Dragoș Bălan și suspiciunile privind presiunile asupra clienților;

Verficarea suspiciunilor privind gestionarea carburantului utilizat la verificările metrologice din București și Ilfov”, au mai declarat sursele Gândul.