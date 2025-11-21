Prima pagină » EXCLUSIV » Imediat cum a fost numită secretar de stat la ministerul lui Pîslaru, cumnata lui Drulă a și cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru locuință și transport. Gândul publică documentul. Alina Gîrbea are și apartament în Belgia

21 nov. 2025, 16:32, EXCLUSIV
Dosarul „Sinecurile” din guvernul condus de Ilie Bolojan primește încă o filă după ce Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă – fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR și actual candidat la Primăria Capitalei – a fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alina Gîrbea, potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, nu a stat pe gânduri și, înainte de toate, a cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru cazare și transport.

  • Anul trecut, în declarația de avere depusă din postura de „candidată europarlamentară la Parlamentul European”, cumnata lui Drulă a specificat că a primit un salariu de peste 100.000 euro de la Comisia Europeană.
  • Alina Gîrbea are o casă moștenită în județul Hunedoara, dar și un apartament în Belgia, cumpărat împreună cu soțul său, Adrian-Florin Păun.
  • Nici acesta nu stă rău la capitolul venituri – în 2024 a încasat peste 45.000 euro salariu de la firma pe care o administrează în Belgia, New Age Solution.

Alina Gîrbea, în fața afișului electoral al cumnatului său, Cătălin Drulă

Cumnata lui Drulă: „Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport”

În solicitarea adresată lui Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș-Nicolae Pîslaru, cumnata lui Cătălin Drulă precizează că nu deține o locuință personală.

„Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada exercitării mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București”, a scris Alina Gîrbea în cerere.

Alina Gîrbea, bine „înregimentată” în echipa USR

Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, este bine „înregimentată” în echipa USR. Apare în fotografii, de multe ori, alături de „greii” partidului.

Alina Gîrbea, alături de liderul USR, Dominic Fritz

Lista de prieteni ai Alinei Gîrbea este compeletată de Vlad Voiculescu, fostul ministru USR-ist al Sănătății.

Cumnata lui Drulă, alături de Vlad Voiculescu

De pe listă nu lipsește, bineînțeles, nici Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.

Alina Gîrbea, alături de Oana Țoiu

USR-ista Gîrbea, casă moștenită în jud. Hunedoara și un apartament în… Belgia

În anul 2024, atunci când a candidat pentru funcția de europarlamentar, Alina-Roxana Gârbea a depus o declarație de avere din care reiese că deține o casă în Belgia, dar și o casă – moștenită în anul 2019 – în județul Hunedoara.

  • Casă – 360 metri pătrați – județul Hunedoara – moștenire
  • Apartament în Belgia – 150 metri pătrați – cumpărat în anul 2015 și deținut în co-proprietate cu soțul său, Florin-Adrian Păun.

În aceeași declarație de avere depusă în anul 2024, cumnata lui Cătălin Drulă – și-a declarat și veniturile obținute de ea și soțul său.

  • De la Comisia Europeană, Alina Gîrbea a primit – salariu și alocații familiale – 105.704 euro.
  • Soțul său, Florin-Adrian Păun – salariu de la firma New Age Solution – 45.000 euro.
  • Florin-Adrian Păun a primit și drepturi de autor în valoare de 21.320, 98 euro.

Alina Gîrbea a mai specificat în declarația de avere că are deschise mai multe conturi în Belgia, deschise în 2009, 2014 și 2015.

Firma soțului Alinei Gîrbea

Adrian-Florin Păun, soțul Alinei Gîrbea, este administrator și director al firmei New Age Solution din Belgia.

În anul 2024, firma New Age Solution a avut un profit operațional de 121.438 euro, a plătit 34.330 euro taxe și avea datorii de 2.896 euro.

  • În anul 2023, firm a avut un profit de 103.045 euro.
  • În anul 2022, firma a avut un profit de 114.069 euro.

Dominic Fritz, supărat fiindcă Alina Gîrbea este „atacată”: „M-am săturat de reflexul misogin din politică”

Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, este revoltat pentru că Alina Gîrbea, cumnata lui Drulă, ar fi „atacată” după ce Ilie Bolojan a numit-o secretar de stat.

Fritz consideră că nu e vorba despre sinecuri, ci despre „misoginism în politică”, astfel că nimeni nu ar trebui să pună la îndoială competențele Alinei Gîrbea. Ar fi doar o întâmplare, practic, că ea îi este și cumnată lui Cătălin Drulă, dar totul ar face parte dintr-un „scenariu” în care acesta din urmă, candidat USR la Primăria Capitalei, este atacat.

M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: „sigur în spate e un bărbat”. Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi.

  • După ce colega mea, Alina Gîrbea, a fost numită secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, nu au întârziat atacuri interesate că ar fi ajuns acolo printr-o presupusă relație de rudenie cu Cătălin Drulă. Soț, cumnat, iubit, amant, nu contează, important e să reducem femeia la o relație cu un bărbat.
  • Exact asta se întâmplă acum cu Alina. O profesionistă cu 15 ani de experiență în instituțiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internațională. A lucrat cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloș, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit.

Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie „a cuiva”. Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Vlad Voiculescu sare în ajutorul cumnatei lui Drulă: „Nu are nevoie de explicații în fața nimănui”

Nici Vlad Viculescu nu a rămas „indiferent” în scandalul declanșat de numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat la Ministerul Proiectelor Europene.

Ca și Dominic Fritz, Voiculescu apasă „pedala” competențelor de care dă dovadă Gîrbea și spunea că aceasta nu trebuie să dea explicații în fața nimănui. Cine o atacă pe cumnata lui Drulă vorbește despre „propria neputință”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

În viața profesională – fie că este în mediul privat, în instituții publice sau în politică – există un test simplu: unii o să se uite la faptele tale, la CV-ul tău, alții o să caute și o să împrăștie bârfe și povești vânătorești.

  • Când ai făcut treabă ani de zile în instituții europene și vii cu rezultate reale, nu cu poze și povești, e previzibil cine alege partea a doua.
  • Alina Gîrbea nu are nevoie de explicații în fața nimănui. Cariera ei e limpede, verificabilă și construită exact cum ar trebui să fie construită orice carieră publică: cu muncă, cu școală serioasă, cu referințe solide.
  • De asta a propus-o USR pentru funcția de secretar de stat în MIPE. Pentru că are expertiza pe care România o tot caută și prea rar o pune la treabă.

Cei care aleg să o atace nu vorbesc, de fapt, despre ea. Vorbesc despre propria lor neputință de a accepta competența atunci când nu le folosește”, a scris Vlad Voiculescu.

Ministrul Dragoș Pîslaru: „Nu e treaba mea”

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a fost întrebat dacă știa că noua secretară de stat din ministerul pe care îl conduce este chiar cumnata lui Cătălin Drulă.

Pîslaru a ținut să precizeze că evaluarea sa vizează strict competența profesională și nu relațiile de familie. În mod formal, potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministerul a preluat numirea făcută de premierul Ilie Bolojan.

Nu e treaba mea să fac astfel de analize. Una peste alta, eu am un rol instituțional: am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Nu e rolul meu să fac investigații privind viața ei personală, dar profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene.

