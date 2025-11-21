Imediat cum a fost numită secretar de stat la ministerul lui Pîslaru, cumnata lui Drulă a și cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru locuință și transport. Gândul publică documentul. Alina Gîrbea are și apartament în Belgia

Dosarul „Sinecurile” din guvernul condus de Ilie Bolojan primește încă o filă după ce Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă – fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR și actual candidat la Primăria Capitalei – a fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alina Gîrbea, potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, nu a stat pe gânduri și, înainte de toate, a cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru cazare și transport.
În solicitarea adresată lui Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș-Nicolae Pîslaru, cumnata lui Cătălin Drulă precizează că nu deține o locuință personală.
„Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada exercitării mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București”, a scris Alina Gîrbea în cerere.
Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, este bine „înregimentată” în echipa USR. Apare în fotografii, de multe ori, alături de „greii” partidului.
Lista de prieteni ai Alinei Gîrbea este compeletată de Vlad Voiculescu, fostul ministru USR-ist al Sănătății.
De pe listă nu lipsește, bineînțeles, nici Oana Țoiu, ministrul de Externe al României.
În anul 2024, atunci când a candidat pentru funcția de europarlamentar, Alina-Roxana Gârbea a depus o declarație de avere din care reiese că deține o casă în Belgia, dar și o casă – moștenită în anul 2019 – în județul Hunedoara.
În aceeași declarație de avere depusă în anul 2024, cumnata lui Cătălin Drulă – și-a declarat și veniturile obținute de ea și soțul său.
Alina Gîrbea a mai specificat în declarația de avere că are deschise mai multe conturi în Belgia, deschise în 2009, 2014 și 2015.
Adrian-Florin Păun, soțul Alinei Gîrbea, este administrator și director al firmei New Age Solution din Belgia.
În anul 2024, firma New Age Solution a avut un profit operațional de 121.438 euro, a plătit 34.330 euro taxe și avea datorii de 2.896 euro.
Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, este revoltat pentru că Alina Gîrbea, cumnata lui Drulă, ar fi „atacată” după ce Ilie Bolojan a numit-o secretar de stat.
Fritz consideră că nu e vorba despre sinecuri, ci despre „misoginism în politică”, astfel că nimeni nu ar trebui să pună la îndoială competențele Alinei Gîrbea. Ar fi doar o întâmplare, practic, că ea îi este și cumnată lui Cătălin Drulă, dar totul ar face parte dintr-un „scenariu” în care acesta din urmă, candidat USR la Primăria Capitalei, este atacat.
„M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: „sigur în spate e un bărbat”. Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi.
Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur și simplu competentă. Trebuie neapărat să fie „a cuiva”. Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit. Rănește gratuit o profesionistă doar pentru că e femeie. Și încearcă să lovească prin ea în candidatul nostru la Primăria Capitalei”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.
Nici Vlad Viculescu nu a rămas „indiferent” în scandalul declanșat de numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat la Ministerul Proiectelor Europene.
Ca și Dominic Fritz, Voiculescu apasă „pedala” competențelor de care dă dovadă Gîrbea și spunea că aceasta nu trebuie să dea explicații în fața nimănui. Cine o atacă pe cumnata lui Drulă vorbește despre „propria neputință”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.
„În viața profesională – fie că este în mediul privat, în instituții publice sau în politică – există un test simplu: unii o să se uite la faptele tale, la CV-ul tău, alții o să caute și o să împrăștie bârfe și povești vânătorești.
Cei care aleg să o atace nu vorbesc, de fapt, despre ea. Vorbesc despre propria lor neputință de a accepta competența atunci când nu le folosește”, a scris Vlad Voiculescu.
Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a fost întrebat dacă știa că noua secretară de stat din ministerul pe care îl conduce este chiar cumnata lui Cătălin Drulă.
Pîslaru a ținut să precizeze că evaluarea sa vizează strict competența profesională și nu relațiile de familie. În mod formal, potrivit lui Dragoș Pîslaru, ministerul a preluat numirea făcută de premierul Ilie Bolojan.
„Nu e treaba mea să fac astfel de analize. Una peste alta, eu am un rol instituțional: am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Nu e rolul meu să fac investigații privind viața ei personală, dar profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene.
RECOMANDAREA AUTORULUI: