USR-iștii au militat ani la rândul pentru aducerea specialiștilor în funcții publice. A oamenilor potriviți la locul potrivit. Au condamnat sinecurile și numirile politice. Odată ajunși la putere și-au uitat însă crezul și au început să numească membri de partid în funcții-cheie, în ministere, în companii de stat, în consilii de administrație.

Oameni de partid, fără pregătire profesională și fără CV.

Ultima numire controversată se leagă tot de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță. Ioana Răduca, omul lui de încredere de la partid, a fost adusă în minister, în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet. De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună.

În același C.A. s-a găsit, de altfel, un loc și pentru Cristina-Elena Bibarț, soția primarului PNL din Arad, Călin Bibarț.

Sinecură cu acte în regulă

Ioana Răduca-Gecui are studii de jurnalism. Nu are niciun fel de pregătire economică, nu are experiență administrativă, nu are legătură cu politicile industriale sau strategice.

Nu are nimic din standardele de pregătire pretinse de USR, în toți anii aceștia, opozanților politici. Numirea sa, luna trecută, în CA-ul Orange este, după toate standardele, mai ales cele USR-iste, o… SINECURĂ.

Statul deține 20% din acțiunile Orange România. Cifra de afaceri a companiei depășește 1 miliard de euro anual.

Sursele Gândul susțin că, în momentul de față, pe lângă activitatea de la minister și cea de la Orange, Ioana Răduca-Gecui coordonează informal și parte din campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei.

