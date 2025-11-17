Culisele numirii Ioanei Ene Dogioiu la RADIO, din partea Guvernului Bolojan. De la lupta cu SINECURIȘTII, la beneficiara directă a unei SINECURI. Dogioiu, propusă pe o excepție la legea incompatibilităților

Ioana Ene Dogioiu a fost propusă de Ilie Bolojan ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea privind incompatibiltățile în funcții publice. Odiseea ajungerii lui Dogioiu – purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, cu rang de secretar de stat – în Consiliul de Administrație al Radioului public este la fel de interesantă. Potrivit unor surse politice, planul inițial al lui Ilie Bolojan – cu Dogioiu și subalternul său Popescu – a fost dat aseară peste cap de ideile și deciziile lui Dominic Fritz, președintele USR.

Potrivit unor surse politice, planul inițial al echipei lui Bolojan ar fi fost ca Liviu Popescu, consilierul lui Dogioiu de la Guvern să meargă șef la Radioul Public iar Ioana Ene Dogioiu să rămână reprezentant al Guvernului în CA al SRR.

Ioana Ene Dogioiu are o prietenie veche cu Liviu Popescu. Pe vremuri, și el propunerea USR pentru Radioul Public, a ajuns director general interimar al SRR în 2021 ca ulterior să ajungă să fie invitat în emisiunile lui Dogioiu la un post TV. Când Dogioiu a fost numită purtător de cuvânt al Guvernului, fosta jurnalistă l-a luat și pe Popescu după ea în Guvern, ca și consilier.

Fritz a dat peste cap planul lui Bolojan cu Popescu și Dogioiu

Însă toată „arhitectura” de numiri a lui Bolojan la SRR ar fi fost dată peste cap de deciziile USR luate duminică seara.

Dominic Fritz, președintele USR, fără să discute în prealabil cu Bolojan, a decis că Robert Schwartz, fostul redactor șef de la Deutsche Welle să fie șef la Radioul Public.

După decizia USR, echipa de la Guvern a premierului Bolojan ar fi rămas perplexă și nu a mai avut ce să facă.

Așa că s-a „reconfigurat” traseul. Liviu Popescu, consilierul lui Dogioiu, a zburat de pe listă, și a rămas „șefa lui” doar ca membru în CA al SRR.

Valoarea indemnizației pe care ar urma să o primească lunar Ioana Dogioiu, ca membru în C.A. al SRR, este de 5.000 de lei pe lună.

Numirea lui Dogioiu în SRR – pe o excepție la legea privind regimul incompabilităților: „dacă interesul strategic sau interesul public impune”

Potrivit legii 161/2003 privind regimul incompatibilăților, art 84 – alin 1, litera c – funcția de secretar de stat – cea pe care este încadrată Ioana Ene Dogioiu – este teoretic incompatibilă cu „funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice”.

Însă o excepție de la lege regăsită în alin 3, prevede următoarele:

„În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta”.

