Prima pagină » Știri politice » Seria sinecurilor USR în guvernul Bolojan continuă. Cumnata lui Cătălin Drulă, secretar de stat în Ministerul Proiectelor Europene

Seria sinecurilor USR în guvernul Bolojan continuă. Cumnata lui Cătălin Drulă, secretar de stat în Ministerul Proiectelor Europene

20 nov. 2025, 15:46, Știri politice
Seria sinecurilor USR în guvernul Bolojan continuă. Cumnata lui Cătălin Drulă, secretar de stat în Ministerul Proiectelor Europene

Bolojan mai numește un secretar de stat, încă o sinecură USR, chiar dacă vrea să dea afară peste 13.000 de bugetari. Alina Gîrbea este cumnata lui Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte USR. Gîrbea a fost numită de premier secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru că Bolojan a demis-o ieri pe Luminița Zezeanu, reprezentanta PSD. Schimbarea a fost una rapidă: PSD pierde, USR câștigă. Gândul a scris despre această numire din 5 august 2025. 

Cine este Alina Gârbea

Gîrbea a activat timp de 14 ani în diferite funcții la Comisia Europeana, în Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European. Ea a fost consilieră pe politica externă şi de extindere a UE pentru mai mulţi politicieni europeni. Între alții a colaborat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli.

Este absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007) și are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009).

Dragoș Pîslaru se dezice de vină: „Nu e treaba mea”

La briefing-ul ședinței de Guvern de joi, Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a fost întrebat dacă știa că noua secretară de stat de la el din minister este cumnata lui Cătălin Drulă. Pîslaru a insistat că evaluarea lui vizează strict competența profesională, nu relațiile de familie, și că, în mod formal, ministerul a preluat numirea făcută de premier.

Nu e treaba mea să fac astfel de analize. Una peste alta, eu am un rol instituțional: am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Nu e rolul meu să fac investigații privind viața ei personală, dar profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat după ședința de Guvern, Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene.

Sinecurile din Guvernul Bolojan

Ioana Răduca, sinecura USR din Guvernul Bolojan

Ultima numire controversată se leagă tot de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță. Ioana Răduca, omul lui de încredere de la partid, a fost adusă în minister, în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet. De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună.

Nu are nimic din standardele de pregătire pretinse de USR, în toți anii aceștia, opozanților politici. Numirea sa, luna trecută, în CA-ul Orange este, după toate standardele, mai ales cele USR-iste, o… SINECURĂ. 

Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului

Ioana Ene Dogioiu a fost numită ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea privind incompatibiltățile în funcții publice. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, va urma să primească lunar, ca membru în C.A. al SRR, 5.000 de lei. Două ONG-uri au respins numirea în conducerea Radio România a Ioanei Dogioiu din cauză că sunt ”Probleme de compatibilitate și de independență instituțională”.

Odiseea ajungerii lui Dogioiu – purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, cu rang de secretar de stat – în Consiliul de Administrație al Radioului public este la fel de interesantă. Potrivit unor surse politice, planul inițial al lui Ilie Bolojan – cu Dogioiu și subalternul său Popescu – a fost dat aseară peste cap de ideile și deciziile lui Dominic Fritz, președintele USR.

Întrebată joi, după ședința de Guvern, cum comentează acuzaţiile la adresa sa cu privire la „implicarea Guvernului în politica postului de radio public”, după numirea ei în Consiliul de Administraţie al SRR, Dogioiu răspunde:

Membrii Consiliului de Administraţie nu au absolut nicio atribuţie în privinţa politicii editoriale şi vă spun, dacă vreţi, şi din propria experienţă, cât am lucrat în TVR – eram editor general pe vremea aceea – nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administraţie. Membrii Consiliului de Administraţie au cu totul o altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, este vorba despre bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sinecuri pe bandă în Guvernul Bolojan. Astăzi pentru USR. Fosta jurnalistă Ioana Răduca, șefa comunicării la USR în mandatele lui Drulă-Lasconi, a fost numită de ministrul Economiei în CA-ul de la Orange, unde statul are 20% din acțiuni. Răduca nu are nicio competență sau pregătire în domeniul telecomunicațiilor. Vezi cât câștigă în noua poziție

Culisele numirii Ioanei Ene Dogioiu la RADIO, din partea Guvernului Bolojan. De la lupta cu SINECURIȘTII, la beneficiara directă a unei SINECURI. Dogioiu, propusă pe o excepție la legea incompatibilităților

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
EXCLUSIV Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
12:43
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”