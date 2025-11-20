Seria sinecurilor USR în guvernul Bolojan continuă. Cumnata lui Cătălin Drulă, secretar de stat în Ministerul Proiectelor Europene

Bolojan mai numește un secretar de stat, încă o sinecură USR, chiar dacă vrea să dea afară peste 13.000 de bugetari. Alina Gîrbea este cumnata lui Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte USR. Gîrbea a fost numită de premier secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru că Bolojan a demis-o ieri pe Luminița Zezeanu, reprezentanta PSD. Schimbarea a fost una rapidă: PSD pierde, USR câștigă. Gândul a scris despre această numire din 5 august 2025.

Cine este Alina Gârbea

Gîrbea a activat timp de 14 ani în diferite funcții la Comisia Europeana, în Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European. Ea a fost consilieră pe politica externă şi de extindere a UE pentru mai mulţi politicieni europeni. Între alții a colaborat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli.

Este absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007) și are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009).

Dragoș Pîslaru se dezice de vină: „Nu e treaba mea”

La briefing-ul ședinței de Guvern de joi, Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a fost întrebat dacă știa că noua secretară de stat de la el din minister este cumnata lui Cătălin Drulă. Pîslaru a insistat că evaluarea lui vizează strict competența profesională, nu relațiile de familie, și că, în mod formal, ministerul a preluat numirea făcută de premier.

„Nu e treaba mea să fac astfel de analize. Una peste alta, eu am un rol instituțional: am primit-o în dimineața aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Nu e rolul meu să fac investigații privind viața ei personală, dar profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat după ședința de Guvern, Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene.

Sinecurile din Guvernul Bolojan

Ioana Răduca, sinecura USR din Guvernul Bolojan

Ultima numire controversată se leagă tot de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță. Ioana Răduca, omul lui de încredere de la partid, a fost adusă în minister, în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet. De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună.

Nu are nimic din standardele de pregătire pretinse de USR, în toți anii aceștia, opozanților politici. Numirea sa, luna trecută, în CA-ul Orange este, după toate standardele, mai ales cele USR-iste, o… SINECURĂ.

Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului

Ioana Ene Dogioiu a fost numită ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea privind incompatibiltățile în funcții publice. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, va urma să primească lunar, ca membru în C.A. al SRR, 5.000 de lei. Două ONG-uri au respins numirea în conducerea Radio România a Ioanei Dogioiu din cauză că sunt ”Probleme de compatibilitate și de independență instituțională”.

Odiseea ajungerii lui Dogioiu – purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, cu rang de secretar de stat – în Consiliul de Administrație al Radioului public este la fel de interesantă. Potrivit unor surse politice, planul inițial al lui Ilie Bolojan – cu Dogioiu și subalternul său Popescu – a fost dat aseară peste cap de ideile și deciziile lui Dominic Fritz, președintele USR.

Întrebată joi, după ședința de Guvern, cum comentează acuzaţiile la adresa sa cu privire la „implicarea Guvernului în politica postului de radio public”, după numirea ei în Consiliul de Administraţie al SRR, Dogioiu răspunde:

„Membrii Consiliului de Administraţie nu au absolut nicio atribuţie în privinţa politicii editoriale şi vă spun, dacă vreţi, şi din propria experienţă, cât am lucrat în TVR – eram editor general pe vremea aceea – nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administraţie. Membrii Consiliului de Administraţie au cu totul o altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, este vorba despre bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”

