Jaful Național – Microbuze electrice. Top 10 județe care au plătit prețuri astronomice pe bucată. Pe ce loc se află județul premierului Ilie Bolojan

Când România a început să investească, cu bani din PNRR, în microbuze școlare electrice, planul părea simplu. Fiecare județ urma să primească vehicule moderne pentru elevi, la un preț corect, estimat de Comisia Europeană la 78.000 de euro pe bucată. Dar realitatea românească a demonstrat că același model de microbuz poate costa și dublu, în funcție de județ. În Olt, fiecare microbuz de 16+1 locuri a ajuns să coste peste un milion de lei, aproape dublu față de Sălaj, unde același vehicul a fost achiziționat cu 590.000 de lei. Diferența nu stă în baterii, scaune sau dotări, ci în modul în care au fost concepute și evaluate licitațiile de către autoritățile locale.

România avea la dispoziție 250 de milioane de euro prin PNRR pentru achiziția a 3.200 de microbuze școlare electrice. Comisia Europeană estimase un preț mediu de 78.000 de euro pe vehicul. În teorie, toți elevii ar fi trebuit să călătorească în microbuze moderne, eficiente și ecologice.

În realitate, cu aceeași sumă, statul a cumpărat doar 1.300 de microbuze, iar prețurile au depășit de două, chiar de trei ori, estimarea inițială. Potrivit ReporterIS, firma Aveuro Internațional din Prahova a câștigat peste 50% dintre licitații. Patronul ei, Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, apropiată a baronului local Iulian Dumitrescu, judecat pentru corupție, a reușit să transforme licitațiile publice cu Consiliile Județene din țară într-o afacere profitabilă pentru firma sa.

Potrivit investigației citate, microbuzele marca Ford sau Mercedes-Benz sunt cumpărate de Aveuro cu aproximativ 90.000 de euro, dar vândute autorităților cu prețuri care depășesc 200.000 de euro. Carosajul, transformarea microbuzului în versiunea „școlară”, pare să fie singura modificare majoră operată de firma prahoveană.

Schema a funcționat aproape identic în toate județele. Caiete de sarcini, competiție redusă, prețuri amețitoare și contracte repetate acordate aceleiași companii. Indiferent de culoarea politică a președintelui Consiliului Județean – PNL, PSD sau UDMR – rezultatul a fost același: prețul microbuzelor diferă în funcție de județ, dar cu aceleași dotări.

Top 10 județe cu cele mai scumpe microbuze

Gândul a analizat datele disponibile pe Termene.ro și a întocmit un top al județelor/ localităților care au plătit cel mai mult pe un microbuz școlar electric. Valorile prezentate sunt fără TVA.

1. Olt – 1.313.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Olt s-au achiziționat 20 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 26.260.000 lei.

Un microbuz a costat de 3,4 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Olt: Marius Oprescu – PSD

2. Prahova, comuna Dumbrăvești – 1.230.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În comuna Dumbrăvești din Prahova s-a achiziționat un singur microbuz. Deși cu aceiași bani s-ar fi putut cumpăra 3 microbuze.

Microbuzul a costat de 3,2 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Prahova: Virgiliu Daniel Nanu – PSD

3. Mureș – 1.213.131 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Mureș s-au achiziționat 7 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 8.491.917 lei.

Un microbuz a costat de 3,1 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Mureș: Péter Ferenc – UDMR

4. Gorj- 1.131.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Gorj s-au achiziționat 27 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 30.537.351 lei.

Un microbuz a costat de 2,9 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Gorj: Cosmin Popescu – PSD

5. Satu Mare- 1.113.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Satu Mare s-au achiziționat 3 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 3.339.000 lei.

Un microbuz a costat de 2,8 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Satu Mare: Pataki Csaba – UDMR

6. Iași – 1.014.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Iași s-au achiziționat 26 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 26.364.000 lei.

Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Iași: Costel Alexe – PNL

7. Vaslui – 1.013.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Vaslui s-au achiziționat 6 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 6.078.078 lei.

Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Vaslui: Ciprian Ionuț Trifan – PSD

8. Suceava – 1.013.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Suceava s-au achiziționat 26 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 26.338.338 lei.

Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Suceava: Gheorghe Șoldan – PSD

9. Maramureș – 1.013.013 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Maramureș s-au achiziționat 31 de microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 31.403.403 lei.

Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Maramureș: Gabriel Valer Zetea – PSD

10. Constanța – 1.013.000 lei per microbuz vs. 390.000 preț recomandat

În județul Constanța s-au achiziționat 5 microbuze electrice printr-un contract cu o valoare totală de 5.065.000 lei.

Un microbuz a costat de 2,6 ori mai mult decât prețul recomandat.

Președinte CJ Constanța: Florin Mitroi – PNL

Sălajul, cel mai mic preț pe un microbuz identic cu cel de la Iași sau Olt

Dacă județul Olt conduce detașat topul, plătind peste 1,3 milioane de lei pentru fiecare microbuz, la polul opus se află județul Sălaj, care a reușit performanța de a cumpăra 51 de microbuze identice de 16+1 locuri la doar 590.000 de lei pe unitate, fiind cel mai mic preț înregistrat de firma Aveuro în licitațiile cu CJ-urile pentru microbuzele școlare, potrivit datelor de pe Termene.ro.

Întrebarea care se pune este simplă. Cum de Olt și Iași plătesc aproape dublu față de Sălaj pentru același microbuz de 16+1 locuri?

Datele disponibile în SEAP arată că microbuzele sunt identice. Diferența nu este în capacitate sau dotări. În alte județe, au existat microbuze 14+1 sau 8+1, dar aici comparăm exact același tip de microbuz, respectiv 16+1.

Olt: 20 de microbuze electrice, fiecare cu 16+1 locuri pentru elevi și unul pentru persoane cu dizabilități, plus șofer, fiecare la 1.313.000 lei bucata.

20 de microbuze electrice, fiecare cu 16+1 locuri pentru elevi și unul pentru persoane cu dizabilități, plus șofer, fiecare la Iași: 26 de microbuze 16+1, fiecare la 1.014.000 lei bucata .

26 de microbuze 16+1, fiecare la . Sălaj: 51 microbuze 16+1, fiecare la 590.000 de lei bucata.

Dragoș Pîslaru a trimis Corpul de control să verifice achizițiile de microbuze

După apariția anchetei jurnalistice, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, marți, la briefingul de după ședința de Guvern, că sunt în derulare trei investigații privind achiziția microbuzelor finanțate prin PNRR.

El a mai precizat că „dacă există suspiciuni”, în urma rezultatelor corpului de control, va „transmite mai departe aceste informații către Parchetul European și, eventual, către alte organe competente”.

„Peste aceste lucruri, a fost anunțul pe care eu l-am făcut în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, în care am trimis Corpul de control. Și aș vrea să explic un pic de ce am venit cu această trimitere a Corpului de control. Pentru că există posibilitatea ca, pe zona de legalitate, pașii înlănțuiți, unul câte unul, să țină din perspectiva legalității. Dar există întrebări cu privire la oportunitate, rezonabilitate și alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni și sunt legate de obiectivele unor posibile anchete ale Parchetului European sau lucruri de genul acesta”.

Ioana Dogioiu: „A fost, de asemenea, sesizat Parchetul European”

Și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată, joi, 21 august, de reporterul Gândul, despre situația achizițiilor microbuzelor școlare.

„Dacă bine îmi aduc aminte, la cea mai recentă conferință de presă pe care a susținut-o domnul Pîslaru, a spus că există o analiză a Corpului de Control în curs, a fost, de asemenea, sesizat Parchetul European, iar autoritățile vor stabili ce au de stabilit, cum este posibil”, a spus Ioana Dogioiu.

Întrebată dacă această sesizare la Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a fost făcută, Dogioiu a ezitat, nuanțându-și declarațiile.

„Din ce îmi aduc aminte, asta a spus-o dintr-un bun început, că există această intenție de sesizare a Parchetului European”.

Reporter: „S-a făcut sau nu s-a făcut?”

Ioana Dogioiu: „Asta nu știu încă, dacă s-a făcut sau nu s-a făcut. Erau declarațiile domnului Pîslaru, dar există toată deschiderea pentru clarificarea, din punct de vedere legal, a oricărei suspiciuni care există.”

Pe ce loc se află județul Bihor, sub conducerea lui Ilie Bolojan

Până la Procurorul General European, Doamna Dogioiu ar putea afla câteva răspunsuri direct de la șeful său, premierul Ilie Bolojan. Dacă topul nostru ar fi continuat, am fi regăsit județul Bihor, condus până nu demult de Ilie Bolojan, pe locurile 12 sau 13 cu un cost per microbuz de 913.000 de lei.

În total, județul condus de Bolojan a achiziționat nu mai puțin de 25 de microbuze la suprapreț, de 2,3 ori mai mare decât prețul recomandat, cum de altfel Gândul a detaliat într-un material anterior.

Reacția EPPO la solicitarea Gândul

Gândul a solicitat Parchetului European să precizeze dacă anchetează achiziția, cu fonduri din PNRR, a microbuzelor electrice școlare. Insituția condusă de Laura Codruța Kövesi ne-a transmis că „nu comentează investigațiile în curs și nici nu confirmăm public ce cazuri avem în lucru”.

„Ca principiu, EPPO nu comentează investigațiile în curs și nici nu confirmăm public ce cazuri avem în lucru. Acest lucru este necesar pentru a nu pune în pericol eventualele proceduri în desfășurare și rezultatul acestora.

Ori de câte ori putem spune ceva despre oricare dintre investigațiile noastre, o vom face în mod proactiv”, a precizat Parchetul European.

Șeful DNA, Marius Voineag: Avem în lucru dosare și sesizări la nivelul întregii țări

O reacție a venit și din partea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, care a confirmat la Aleph News că instituția pe care o conduce a primit mai multe sesizări privind achizițiile de microbuze școlare din fonduri europene.

„Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări (…) Avem sesizări. Sunt în lucru”, a declarat șeful DNA.

„România onestă” pe microbuze

Ironia situației este că elevii din Olt sau Iași și cei din Sălaj călătoresc în același tip de microbuz, dar județul lor a plătit aproape jumătate. Diferența nu o fac scaunele sau bateriile, ci modul în care autoritățile locale au gestionat licitațiile și banii publici.

