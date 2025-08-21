Scandalul MICROBUZE la suprapreț. Afacerea de un sfert de miliard de euro care a îmbogățit firmele și a sărăcit școlile. Ce știm până acum și cum arată situația pe județe

România avea la dispoziție 250 de milioane de euro prin PNRR pentru achiziția a 3.200 de microbuze școlare electrice. Comisia Europeană calculase un preț mediu de 78.000 de euro per vehicul. În realitate, cu aceeași sumă au fost cumpărate doar 1.300 de microbuze, la prețuri de două sau chiar trei ori mai mari decât costul real. Firma Aveuro Internațional din Prahova a acaparat peste 60% din licitații, iar patronul ei, Vlad Papuc, recunoaște fără ezitare: „Doamne ajută! Nu comentez prețul”.

Schema a funcționat aproape identic în toate județele, unde președinți sunt de la PNL, PSD ȘI UDMR. Caiete de sarcini restrictive, competiție redusă sau chiar inexistentă, prețuri supraevaluate și contracte atribuite în serie aceleiași companii.

Deși oficial totul a fost „legal”, oportunitatea și rezonabilitatea sunt acum puse sub semnul întrebării de către Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministerul Educației a anunțat, în august 2023, toate proiectele aprobate din finanțarea PNRR alocată microbuzelor electrice pentru școli.

Afacerea transpartinică „Microbuze la suprapreț”

Firma Aveuro Internațional, cu sediul în Câmpina, județul Prahova, este implicată într-un scandal privind livrarea microbuzelor electrice școlare achiziționate de consiliile județene prin fonduri din PNRR.

Controversa a izbucnit după ce publicația ieșeană ReporterIS a dezvăluit, într-o investigație, că firma este deținută de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, apropiată a baronului local Iulian Dumitrescu, judecat pentru corupție, care a candidat anul trecut la Senat, fără a obține însă mandatul. Potrivit investigației, firma ar vinde microbuze marca Ford cu prețuri care depășesc 200.000 de euro, deși le cumpără cu aproximativ 90.000 de euro. Doar din aceste contracte, firma din Câmpina ar fi încasat 135 de milioane de euro de la 35 de consilii județene.

Publicația menționează că, în Ghidul solicitantului din 2023, bugetul total pentru achiziția microbuzelor electrice era de 250 de milioane de euro (fără TVA), iar alocarea financiară pentru fiecare județ depășea 6 milioane de euro. Documentul prevedea achiziția a 3.200 de microbuze școlare, la un cost mediu de 78.125 de euro pe unitate.

În realitate, după doi ani, fiecare județ ar urma să primească cel mult 40 de microbuze, la prețuri care variază între 148.000 de euro și peste 260.000 de euro pentru fiecare vehicul, arată ReporterIS.

Situația nu se limitează însă la Aveuro Internațional. Și alte companii au furnizat consiliilor județene microbuze electrice la prețuri similare. Dintre acestea, asocierea QEV Technologies – Amperio Energy a livrat vehicule către Consiliul Județean (CJ) Constanța la peste 964.000 de lei/unitate, DMV Aviatech – către CJ Vrancea, la peste 1,2 milioane de lei/unitate, Madcom Impex – către CJ Giurgiu, la peste 994.000 de lei/unitate, iar C&I Eurotrans – către CJ Călărași, la 1,18 milioane de lei/unitate.

În cazul Aveuro Internațional, prețurile au variat: peste 1,3 milioane de lei/unitate pentru CJ Olt, 905.000 lei pentru CJ Arad și, cel mai mic, 743.000 denlei pentru CJ Brașov.

La Bihor, Bolojan a dat startul licitației, Mircea Mălan a finalizat achiziția pentru microbuzele electrice

În august 2024, Ilie Bolojan, abia reales președinte al Consiliului Județean (CJ) Bihor, anunța triumfător că județul va cumpăra 25 de microbuze electrice prin fonduri europene. Estimarea inițială depășea 30 de milioane de lei (peste 240.000 de euro/bucată).

În februarie 2025, CJ Bihor, condus acum de succesorul lui Bolojan, Mircea Mălan, a anunțat prețul final: 22,8 milioane de lei fără TVA (27,2 milioane cu TVA), adică circa 218.000 de euro pe vehicul. De două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană, arată Economedia. Oficial, CJ Bihor a „economisit” față de suma bugetată, dar în fapt a plătit cu zeci de mii de euro mai mult pe fiecare microbuz, față de estimarea Comisiei Europene.

Consiliul Județean Bihor a recepționat în 19 august 2025 cele 25 de microbuze electrice livrate de firma din Prahova, la prețul de 913.000 de lei bucata. Microbuzele au fost livrate de compania Aveuro International SRL, câștigătoarea licitației organizate de CJ Bihor în luna februarie, contra sumei de 22,825 milioane de lei, fără TVA, proiectul fiind finanțat prin PNRR. Prețul unitar a fost, așadar, de 913.000 de lei.

Cele 25 microbuze recepționate sunt marca Mercedes, au capacitate de 16 locuri pe scaune, dintre care unul pentru persoane cu dizabilități locomotorii, autonomie de 400 kilometri și sunt dotate inclusiv cu lifturi pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, a informat, printr-un comunicat, administrația județeană.

Cum arată datele din „Schema Microbuzul” în celelalte județe

Situația pe județe arată în felul următor. În Iași, județul păstorit de Costel Alexe, pentru 26 de microbuze, trei oferte au fost declarate neconforme, fiind admisă doar una, cu o valoare de 26,3 milioane de lei, față de estimarea de 30,1 milioane de lei.

În Constanța, pentru 25 de microbuze s-a ofertat suma de 24,1 milioane de lei, iar pentru un lot suplimentar de 5 microbuze, valoarea a fost de 5 milioane de lei. La Tulcea, pentru 23 de microbuze, s-a ajuns la 19,6 milioane de lei.

În Vrancea, pentru 24 de microbuze, două oferte au fost declarate inacceptabile, iar una a fost admisă, valoarea fiind de 28,9 milioane de lei. În Timiș, pentru un lot de 24 de microbuze, o ofertă a fost retrasă și una admisă, în timp ce pentru alte 4 microbuze s-au înregistrat două oferte neconforme și una admisă, la o valoare de 3,6 milioane de lei, apropiată de estimarea de 3,76 milioane.

În Giurgiu, pentru 26 de microbuze, au fost admise două oferte, în valoare de 25,8 milioane de lei. La Buzău, pentru 61 de microbuze, două oferte au fost inacceptabile și una admisă, valoarea de 51,8 milioane de lei fiind sub estimarea de 55,8 milioane.

În Sibiu, pentru 15 microbuze, au fost admise trei oferte, în valoare totală de 11,1 milioane de lei, iar în Ialomița, pentru 26 de microbuze, tot trei oferte au fost admise, suma ridicându-se la 21,4 milioane de lei. În Mureș, pentru 7 microbuze, trei oferte au fost neconforme și una admisă, valoarea fiind de 8,49 milioane de lei.

La Brașov, pentru 27 de microbuze, au fost admise două oferte, de 20 de milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro. În Călărași, trei oferte au fost declarate inacceptabile și una admisă pentru 25 de microbuze, cu o valoare de 29,3 milioane, aproape de estimarea de 30 de milioane.

În Vaslui, pentru 24 de microbuze, au fost admise două oferte, de 23,9 milioane de lei, față de o estimare de 30 de milioane. În Brăila, pentru 33 de microbuze, o ofertă a fost retrasă și două admise, valoarea ridicându-se la 28 de milioane de lei.

În Suceava, pentru 26 de microbuze, o ofertă a fost neconformă și una admisă, valoarea fiind de 26,3 milioane. În Ilfov, pentru 33 de microbuze, au existat două oferte, dintre care una admisă, în valoare de 30,1 milioane. În Cluj, pentru 34 de microbuze, au fost admise patru oferte, suma ridicându-se la 28,9 milioane, față de o estimare de 30,6 milioane.

În Alba, pentru 24 de microbuze, două oferte au fost inacceptabile și două admise, la o valoare de 26 de milioane de lei. În Arad, pentru același număr de microbuze, o ofertă a fost declarată inacceptabilă, două neconforme și una admisă, valoarea fiind de 21,7 milioane, mult sub estimarea de 30 de milioane.

În Olt, județ care deține recordul la nivel național, prețul per microbuz a ajuns la aproximativ 262.000 de euro pe unitate, cel mai ridicat dintre toate licitațiile derulate până acum, potrivit RecorderIS.

CJ Buzău a cerut suspendarea contractului

Consiliul Județean Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziția a 61 de microbuze electrice destinate școlilor din județ, în valoare de peste 61 de milioane de lei, finanțat prin PNRR. Autoritățile au identificat o nouă sursă de finanțare europeană, prin Programul Regional Sud-Est, care ar urma să acopere contribuția proprie a instituției.

Conform CJ, valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, valoarea TVA aferentă este de 5.732.786,40 lei.

„În cadrul proiectului, în urma derulării procedurii de achiziție publică, s-a încheiat contractul de furnizare microbuze electrice (…) Valoarea totală a contractului este de 61.701.500,00 lei (TVA inclus) din care: 51.850.000,00 lei (valoare fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 9.851.500,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este 13.09.2023 – 30.09.2025. CJ Buzău a solicitat Ministerului Educației prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, întrucât a fost identificată o nouă sursă de finanțare europeană, prin Programul Regional Sud-Est, prin care să fie asigurată contribuția ce revenea în sarcina UAT Județul Buzău, respectiv 30.512.739,60 lei cu TVA. De asemenea, în data de 12 august, UAT Județul Buzău, în calitate de achizitor, a notificat ofertantul câștigător despre intenția de suspendare a executării contractului până la data de 01 octombrie 2025. Contractul de furnizare microbuze este un contract în derulare, nu s-a făcut recepția microbuzelor și nu s-a efectuat nicio plată”, a transmis, pentru Agerpres CJ Buzău.

Potrivit administrației județene, anterior, la licitația pentru atribuirea contractului s-a prezentat o singură societate. Comisia de licitație din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă în două rânduri, însă atât Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), cât și Curtea de Apel Ploiești au dat câștig de cauză ofertantului. Este vorba tot de firma Aveuro Internațional.

„De asemenea, dorim să facem următoarele precizări referitoare la procedura de achiziție publică: Comisia de licitație din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă (…) de două ori, astfel: în etapa de evaluare tehnică. Ofertantul a contestat decizia Comisiei de evaluare la CNSC și i-a fost admisă contestația. În etapa de verificare a experienței similare – ofertantul a contestat din nou decizia la CNSC și i-a fost admisă. CJ Buzău a atacat și în instanță, la Curtea de Apel Ploiești, cele două decizii CNSC, dar ofertantul a avut câștig de cauză, decizia fiind definitivă”, explică CJ Buzău situația licitației organizate pentru microbuze.

CJ Buzău a precizat că prețul pentru un microbuz electric în cadrul contractului este de 850.000 de lei fără TVA, aproximativ 1.000.000 de lei cu TVA

Cum arată contractul pentru microbuze cu CJ Brașov

Consiliul Județean Braşov a atribuit tot firmei Aveuro Internațional un contract de peste 20 de milioane de lei (aproximativ 4 milioane de euro) pentru livrarea a 27 de microbuze electrice destinate transportului elevilor din mediul rural, prin PNRR.

Valoarea unui microbuz este de 743.000 de lei, fără TVA, sub nivelul estimat iniţial de peste 23 de milioane de lei pentru întreaga achiziţie, arată ZF.

Microbuzele vor avea o capacitate de 16 locuri pe scaune, din care un loc pentru persoane cu dizabilităţi, plus un loc pentru conducătorul auto şi vor dispune de facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă (rampă şi/sau alte dotări specifice).

Potrivit specificaţiilor din caietul de sarcini, durata medie de funcţionare a vehiculelor va fi de minimum 8 ani, iar termenul de garanţie, de minimum 200.000 km sau patru ani de la data punerii în exploatare. În ceea ce priveşte termenul de livrare, acesta va fi de patru luni de la data semnării contractului.

Dragoș Pîslaru a trimis Corpul de control

După apariția anchetei jurnalistice, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat marți, la briefingul de după ședința de Guvern, că sunt în derulare trei investigații privind achiziția microbuzelor finanțate prin PNRR.

”În acest moment, există nu numai o investigație, ci trei. Și trebuie să vă explic cum. Două investigații sunt automate, oarecum, în sensul că Ministerul Educației, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană, care ține de sesizarea de nereguli și să te uiți să vezi dacă ai probleme sau nu. În același timp, MIPE, în calitate de coordonator național, iarăși ca procedură automată, fără ca eu, ca ministru, să intervin, s-a sesizat tot pe zona de PNRR. Direcția Generală PNRR s-a sesizat, având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legate de procedura clasică de sistem de management și control pe fonduri europene.

Peste aceste lucruri, a fost anunțul pe care eu l-am făcut în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, în care am trimis Corpul de control. Și aș vrea să explic un pic de ce am venit cu această trimitere a Corpului de control. Pentru că există posibilitatea ca, pe zona de legalitate, pașii înlănțuiți, unul câte unul, să țină din perspectiva legalității. Dar există întrebări cu privire la oportunitate, rezonabilitate și alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni și sunt legate de obiectivele unor posibile anchete ale Parchetului European sau lucruri de genul acesta.

Și, cumva, ca să mă asigur că am o imagine și o înțelegere în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la acest subiect, care este un subiect de echitate, până la urmă. În timp ce strângem cureaua și facem economii în toate părțile, cel puțin din primele informații furnizate public chiar de mass-media, rezultă că discutăm aici de niște sume care, la prima vedere, parcă sunt mai mari decât ar fi un cost rezonabil pentru astfel de microbuze.

Evident, Corpul de control, această anchetă pe care o va face Corpul de control la ordinul pe care l-am dat, nu este o anchetă de a judeca situația, ci de a vedea, de a verifica dacă există rezonabilitate sau dacă este invers, dacă există suspiciune, pentru a transmite mai departe aceste informații către Parchetul European și poate alte organe de abilitate, în funcție de aceste rezultate.

Vă confirm că ancheta Corpului de control este în derulare și, spre deosebire de celelalte două proceduri care au ca termen 3 luni de zile, deci cele două proceduri care sunt făcute pe Mecanismul de management și control, voi avea o prezentare din partea șefului Corpului de control din MIPE mai devreme de acest termen. Speranța mea este că cel târziu până la sfârșitul lunii să am măcar o privire generală cu privire la acest subiect”, a precizat ministrul Dragoș Pîslaru.

Șeful DNA, Marius Voineag: Avem în lucru dosare și sesizări la nivelul întregii țări

O reacție a venit și din partea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, care a confirmat la Aleph News că instituția pe care o conduce a primit mai multe sesizări privind achizițiile de microbuze școlare din fonduri europene.

„Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări (…) Avem sesizări. Sunt în lucru”, a declarat șeful DNA.

Cine răspunde pentru că școlile primesc de două ori mai puține microbuze?

„Schema microbuzelor” este unul dintre cele mai mari scandaluri de achiziții publice din ultimii ani. Cu bani europeni destinați transportului elevilor din mediul rural, România a cumpărat la prețuri mult mai mari decât cele evaluate de Comisia Europeană microbuze care ar fi trebuit să coste jumătate din prețul oferit.

Indiferent cine conduce județele care au făcut licitații pentru microbuzele electrice destinate școlilor, schema pare aceeași. Firma care a acoperit mai bine de 60% din cerere, dar și celelalte societăți câștigătoare au venit cu oferte de prețuri care depășesc cu mult estimările oficialilor europeni.

Fenomenul pare unul generalizat și transpartinic, început în 2023, odată cu startul proiectului PNRR/2023/C15/MEDU/I10 „Microbuze electrice pentru elevi”. Abia după dezvăluirile din presă despre posibile achiziții de microbuze la suprapreț s-a aflat și că există anchete în curs la DNA pentru aceste licitații.

Dincolo de anchetele în curs, o întrebare rămâne. Cine răspunde pentru faptul că, în loc de 3.200 de microbuze, școlile din România primesc doar 1.300 și astea la prețuri de lux?

