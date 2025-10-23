Prima pagină » EXCLUSIV » Kostas Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din închisorile românești. „Monstrul din Caracal”, mai bogat decât „Fiara din Balcani”

Andrei Dumitrescu
23 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Criminalul grec Konstantinos Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din penitenciarele românești. Potrivit unor documente oficiale, „Fiara din Balcani” are probleme cu banii, motiv pentru care a solicitat ajutor din partea statului.

Konstantinos Passaris a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor deosebit de grav după ce, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, a ucis doi agenți de pază ai unei case de schimb valutar și a fugit cu aproximativ 575 milioane lei vechi. La momentul respectiv, grecul era drogat și ar fi vrut doar să-i demonstreze unei prostituate, care îl însoțea, cât de ușor poate să facă rost de bani.

În România, bărbatul se ascundea de autoritățile elene după ce reușise să evadeze cu ajutorul unui pistol pe care îl primise de la Paul Popa un deținut român.

Bărbatul fugise de două ori din pușcăriile grecești și avea la activ cinci polițiști împușcați mortal. Pe teritoriul țării noastre, nu comisese acte de violență, cu toate că era mereu înarmat.

După doi ani, Passaris a fost condamnat definitiv și închis la Penitenciarul de maximă siguranță Arad. De la Arad, criminalul a ajuns la Gherla, iar de aici la Craiova.

Passaris, ajutat cu bani de statul român

Sprijinit cu bani de către reprezentanța diplomatică a Greciei în România, criminalul supranumit „Fiara din Balcani” ajunsese să trăiască pe picior mare în detenție după ce a obținut în instanță despăgubiri în valoare de 14.000 de euro de la statul român, după ce a dovedit că, la Gherla, ar fi fost legat de pat timp de doi ani, ar fi avut lumină zi și noapte în celulă și nu a avut parte de intimitate.

Anul acesta, însă, deținutul ar fi ajuns la fundul sacului și a solicitat ajutor din partea statului român. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ucigașul grec are de achitat o parte din banii luați de la casa de schimb pe care a jefuit-o, care nu au mai fost recuperați. Pentru că nu intenționează să restituie prejudiciul, deținutul a deschis un proces la Judecătoria Galați  prin care a chemat în judecată statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, casa de schimb valutar Nova 2000 SRL și compania de asigurări Asirom. În acest sens, Konstantinos Passaris a cerut să fie scutit de taxa de timbru judiciar în valoare de 3.038 de lei, deoarece nu dispune de fondurile respective.

Deținutul ar fi primit 600 de lei pe lună

Pentru a se lămuri dacă deținutul spune adevărul, magistrații au solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) să comunice câți bani are Passaris în contul de deținut.

Potrivit documentelor depuse la dosar, din septembrie 2024 și până în februarie 2025, autorul dublului asasinat a primit de la un bărbat suma totală de 3.900 de lei pe card (650 de lei pe lună), iar în februarie 2025, dată la care instanța a cerut detalii de la ANP, mai avea în cont 1.890 de lei.

După ce a analizat situația financiară a deținutului, judecătorul a decis, prin hotărâre definitivă, să-l ajute pe grec și să-l ierte de plata contravalorii taxei de timbru.

Cifrele puse la dispoziția instanței de către reprezentanții Penitenciarului Craiova demonstrează că Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali celebri din sistemul penitenciar românesc. În același timp, Gheorghe Dincă, zis și „Monstrul de la Caracal”, primește lunar o pensie în valoare de 2000 de lei. Din acești bani, 30 la sută reprezintă poprirea pusă pentru despăgubirea familiilor celor două fete violate și făcute scrum în butoiul din tablă pe care îl ținea în curte, ceea ce înseamnă că Dincă rămâne cu 1.600 de lei pe lună, adică mai mult decât dublu față de  colegul său de penitenciar,  Konstantinos Passaris.

