Prima pagină » Social » Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani

Ce s-a întâmplat cu vărul lui Tzancă Uraganu, accidentat grav în timp ce jefuia un tir aflat în mers. Hoțul Sefor este internat de trei ani

Andrei Dumitrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vărul interpretului de muzică lăutărească Tzancă Uraganu care, cu trei ani în urmă, a fost grav rănit în timp ce jefuia un tir aflat în mers, a rămas cu sechele grave. În iulie 2023, tânărul s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea, iar trupul său a fost strivit sub roțile mașinii în care se aflau complicii săi.

Jafurile din tiruri aflate în mers atât pe autostrăzi din țară, cât și din străinătate, au purtat semnătura unor membri ai temutului clan Duduianu.

Hoții acrobați

Mai mult, conform anchetatorilor, această metodă s-a transmis de la o generație la alta. Primele furturi comise prin această metodă au fost semnalate în cursul anului 2018, când așa-zișii hoți acrobați au început să facă ravagii inclusiv în Finlanda, Suedia, Spania și Franța.

După ce au avansat în vârstă, metoda a fost preluată de rudele tinere, mai ales că era nevoie de echilibru și multă agilitate. Metoda de lucru a hoților era complicată și presupunea riscuri foarte mari, mai ales că trebuia să stea pe capota unei mașini care circula cu viteză mare pe o autostradă, iar apoi să forțeze ușile din spate ale unui camion și să intre în remorcă.

Zdrobit de mașina tovarășilor de faptă

Pentru o astfel de faptă, era nevoie de trei mașini. Una se deplasa în fața tirului, pentru a-l încetini, o a două, numită și „vehicul de îmbarcare”, rula în spate, iar a treia mergea în lateralul camionului, pentru a împiedica pasagerii din restul mașinilor de pe autostradă să vadă ce se întâmplă.

Hoțul „acrobat” ieșea prin trapa mașinii de îmbarcare, ancorat cu un ham. După ce ajungea în remorcă, arunca mărfurile prin trapa deschisă.

În 12 iulie 2023, gruparea, din care făcea parte și Felix Velcu, unul dintre verii lui Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu, ar fi plecat la furat. După ce au ales un autocamion, hoții au trecut la treabă, după rețeta cunoscută. De această dată, însă, Felix Velcu, zis Sefor, ar fi căzut din tir și ar fi ajuns direct sub roțile mașinii prin trapa căreia tocmai ieșise.

Velcu, arestat preventiv

Complicii lui l-ar fi luat de jos și l-ar fi transportat direct la București, la Spitalul de Urgență Floreasca, unde medicii au reușit să-l stabilizeze. Pe lângă mai mulți membri ai clanului Duduianu, la spital ar fi fost prezent inclusiv vărul său, Tzancă Uraganu.

Potrivit unor surse din Poliție, Felix Velcu a fost internat în comă profundă, cu șase mici de supraviețuire.

Bărbatul este internat de trei ani, iar starea lui de sănătate este una semivegetativă. Totuși, în ciuda situației în care se află, el a fost arestat preventiv.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
04:30
O dronă s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi. Explozie, urmată de incendiu. Doi răniți. MApN: Două avioane F-16 şi un elicopter, ridicate
FLASH NEWS Un nou mesaj al Patriarhului Daniel întărește rolul familiei formate din bărbat, femeie și copii
17:04
Un nou mesaj al Patriarhului Daniel întărește rolul familiei formate din bărbat, femeie și copii
UPDATE Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București a fost arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
14:13
Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București a fost arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
ALERTĂ România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
13:15
România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Unde găsim cea mai frumoasă plajă din Europa? Nu este nici în Spania, nici în Italia sau Grecia!
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
06:30
Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
VIDEO EXCLUSIV Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață
06:00
Guvernul Bolojan, acuzat că a încercat să pună piedici la Planșeul Unirii. City-manager Sector 4: „Până la urmă și-au dat seama că nu e de joacă” / Când se va relua complet circulația în Piață
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
06:00
Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”
INEDIT Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
00:08
Invenția care a stârnit un val de reacții negative. Doi austrieci au inventat costumul cu țepi metalici pentru apărarea oilor de lupi
RĂZBOIUL ÎN DIRECT SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
23:49
SUA și Iran au reluat atacurile. Au fost auzite explozii în Strâmtoarea Ormuz
SHOWBIZ Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele
23:43
Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele

Cele mai noi

Trimite acest link pe