Vărul interpretului de muzică lăutărească Tzancă Uraganu care, cu trei ani în urmă, a fost grav rănit în timp ce jefuia un tir aflat în mers, a rămas cu sechele grave. În iulie 2023, tânărul s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea, iar trupul său a fost strivit sub roțile mașinii în care se aflau complicii săi.

Jafurile din tiruri aflate în mers atât pe autostrăzi din țară, cât și din străinătate, au purtat semnătura unor membri ai temutului clan Duduianu.

Hoții acrobați

Mai mult, conform anchetatorilor, această metodă s-a transmis de la o generație la alta. Primele furturi comise prin această metodă au fost semnalate în cursul anului 2018, când așa-zișii hoți acrobați au început să facă ravagii inclusiv în Finlanda, Suedia, Spania și Franța.

După ce au avansat în vârstă, metoda a fost preluată de rudele tinere, mai ales că era nevoie de echilibru și multă agilitate. Metoda de lucru a hoților era complicată și presupunea riscuri foarte mari, mai ales că trebuia să stea pe capota unei mașini care circula cu viteză mare pe o autostradă, iar apoi să forțeze ușile din spate ale unui camion și să intre în remorcă.

Zdrobit de mașina tovarășilor de faptă

Pentru o astfel de faptă, era nevoie de trei mașini. Una se deplasa în fața tirului, pentru a-l încetini, o a două, numită și „vehicul de îmbarcare”, rula în spate, iar a treia mergea în lateralul camionului, pentru a împiedica pasagerii din restul mașinilor de pe autostradă să vadă ce se întâmplă.

Hoțul „acrobat” ieșea prin trapa mașinii de îmbarcare, ancorat cu un ham. După ce ajungea în remorcă, arunca mărfurile prin trapa deschisă.

În 12 iulie 2023, gruparea, din care făcea parte și Felix Velcu, unul dintre verii lui Andrei Velcu, alias Tzancă Uraganu, ar fi plecat la furat. După ce au ales un autocamion, hoții au trecut la treabă, după rețeta cunoscută. De această dată, însă, Felix Velcu, zis Sefor, ar fi căzut din tir și ar fi ajuns direct sub roțile mașinii prin trapa căreia tocmai ieșise.

Velcu, arestat preventiv

Complicii lui l-ar fi luat de jos și l-ar fi transportat direct la București, la Spitalul de Urgență Floreasca, unde medicii au reușit să-l stabilizeze. Pe lângă mai mulți membri ai clanului Duduianu, la spital ar fi fost prezent inclusiv vărul său, Tzancă Uraganu.

Potrivit unor surse din Poliție, Felix Velcu a fost internat în comă profundă, cu șase mici de supraviețuire.

Bărbatul este internat de trei ani, iar starea lui de sănătate este una semivegetativă. Totuși, în ciuda situației în care se află, el a fost arestat preventiv.

AUTORUL RECOMANDĂ: