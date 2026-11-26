Adriana Ungureanu – consilier municipal și vicepreședinte PNL, filiala Craiova – a fost exclusă din partid după ce a oferit un tort Liei Olguța Vasilescu, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Colegii de partid s-au făcut foc și pară. În urma unei ședințe-fulger, au suspendat-o din funcțiile politice deținute. Liberalii au acuzat-o, însă, că nu a respectat „linia partidului” în mai multe situații și a votat altfel de cum s-a stabilit în partid. Adriana Ungureanu a respins toate aceste acuzații.

În urma acestui episod apare un precedent care poate fi considerat periculos. Și, dincolo de luptele de partid, apare o întrebare foarte interesantă.

Poate fi considerată excluderea unei persoane dintr-un partid politic – pentru că a oferit un tort unei persoane dintr-o altă familie politică – ca fiind discriminare?

Cristan Jura: „Se desprind două ipoteze”

Cristian Jura, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNCD), analizat această situație, în exclusivitate pentru Gândul. Acesta spune că, de la bun început, apar două ipoteze de lucru în scenariu.

Adriana Ungureanu

Liberala a fost exclus, pur și simplu, pentru că i-a oferit un tort unui adversar politic, respectiv Lia Olguța Vasilescu, edilul social-democrat al Craiovei.

„Din informațiile care au apărut în spațiul public se desprind două ipoteze. Avem, pe de o parte, comunicatul Biroului Politic Local al PNL Craiova. S-a decis suspendarea din funcțiile politice a doamnei Adriana Ungureanu și retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local.

Adriana Ungureanu ar fi refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL.

Pe de altă parte avem și ipoteza nr. 2. Adriana Ungureanu a fost exclusă tocmai pentru că a oferit un tort pentru primarul Municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Reiterez definiția discriminării, așa cum este ea prevăzută de OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

«Art. 2 (1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice»”, a declarat Cristian Jura.

„Sunt întrunite toate elementele constitutive ale unei fapte de discriminare”

Cristian Jura a explicat că sunt întrunite toate „elementele constitutive ale unei fapte de discriminare”.

„Cel puțin, la prima vedere, sunt întrunite toate elementele constitutive ale unei fapte de discriminare. Este vorba despre o excludere bazată pe un criteriu protejat – convingerile politice.

Are ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic.

Adriana Ungureanu poate face anumite demersuri legale pentru a contesta excluderea și a solicita repunerea în situația anterioară. Sunt convins că instanța de judecată va analiza cu atenție ceea ce se numește «legătura de cauzalitate» dintre excludere și cauza efectivă a excluderii.

În speța noastră această legătură de cauzalitate este fie faptul că a oferit tortul, fie nerespectarea disciplinei de partid”, a expliat Cristian Jura.

Tortul sau indisciplina politică? Ce ar putea decide o instanță de judecată

Cele două ipoteze de lucru își păstrează valabilitatea la acest moment. Adriana Ungureanu a fost exclusă pentru că nu a dat dovadă de „disciplină politică” și a votat altfel decât ar fi dorit colegii liberali. Sau – ipoteza nr. 2 – a fost exclusă tocmai din cauza tortului oferi unui adversar politic.

„Dacă instanța va constata că excluderea a avut ca temei nerespectarea disciplinei de partid, atunci nu ne aflăm în fața unei discriminări.

Dar dacă instanța va constata că excluderea s-a produs pentru că a oferit un tort unei persoane dintr-o altă familie politică, atunci se va constata și discriminarea.

Așadar, până nu va exista o decizie a unei instanțe, lucrurile vor rămâne incerte.

Totuși, dacă ajungem în situația în care cineva este exclus dintr-un partid politic pentru un gest de curtoazie, atunci ne aflăm într-un context destul de trist. Un context care nu face altceva decât să accentueze polarizarea, fracturarea, atomizarea pe care le observăm în societatea românească”, a încheiat Cristian Jura, fost membru CNCD.