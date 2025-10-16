Prima pagină » Știri politice » Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere acum două luni, a Dianei Buzoianu lipsește: „Eu am transmis-o” / Dogioiu: „E posibil să fi fost o eroare de manevrare”

16 oct. 2025, 14:44, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august, miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Guvernului declarațiile de avere și de interese, în ciuda deciziei CCR. Însă Gândul a consultat site-ul oficial al Palatului Victoria și, la secțiunea ministrului Mediului, apare doar CV-ul – asta la două luni distanță de cerința prim-ministrului.

Gândul publică și dovada de pe site-ul Guvernului. Captura a fost efectuată pe data de 16 octombrie 2025:

Sursa: gov.ro

Întrebată de reporterul Gândul la conferința de la Guvern, după ședința de joi, ministrul USR Diana Buzoianu a spus că a transmis-o acum câteva săptămâni”, deși aceasta nu apare pe site.

„Eu am transmis-o. Nu știu mai departe. O să mă ocup și o să le zic să și publice. Chiar am transmis-o acum câteva săptămâni. Deci n-am absolut nimic de ascuns. O să le și zic să le publice”, a declarat Diana Buzoianu.

Aruncând mingea în curtea echipei de comunicare, coordonată de Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a intervenit în apărarea Ministerului Mediului, spunând că „e posibil să fi fost o eroare”.

„O să întreb la nivelul Cancelariei, e posibil să fi fost o eroare de manevrare”, a fost reacția Ioanei Dogioiu la întrebarea Gândul.

Ilie Bolojan, pe 8 august: Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală

Ilie Bolojan le-a cerut tuturor miniștrilor, încă de pe 8 august, să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.

Premierul României le-a mai solicitat membrilor cabinetului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, a declarat atunci premierul. (DETALII AICI)

Reamintim că prin Decizia Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025,  s-a constatat că publicarea declarațiilor de avere și de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată.

