Prima pagină » EXCLUSIV » Dani Mocanu s-a angajat cârciumar, în Italia. Manelistul ar lucra, lângă Napoli, la barul unui român

Andrei Dumitrescu
04 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui, Ionuț Nando, s-ar fi angajat, în Italia, la barul unui român stabilit lângă Napoli, aproape de apartamentul în care locuiesc cei doi urmăriți internațional. Cu toate că se află în arest la domiciliu, frații Mocanu și-ar fi făcut deja formele de angajare în localul respectiv.

Supranumit și „vocea interlopilor”, Dani Mocanu a fost condamnat, în 6 noiembrie, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor, de către magistrații Curții de Apel Brașov. Totodată, fratele interpretului de muzică de petrecere, Ionuț Nando, a primit 7 ani, în același dosar.

Dani Mocanu, în momentul prinderii sale în Italia

Legătura cu Casola di Napoli

Frații Mocanu au fost dați în urmărire după ce polițiștii argeșeni care au mers la adresele lor pentru a-i conduce la penitenciar nu i-au găsit acasă.

Câteva zile mai târziu, fugarii au fost ridicați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din Chestura de Poliție Napoli, de la o adresa din localitatea Casola di Napoli, unde manelistul român deține un apartament.

Dani Mocanu ar fi plecat din țară cu o importantă sumă cash

Până când Justiția italiană va lua o decizie cu privire la cererea de extrădare formulată de autoritățile române, cei doi frați au fost plasați în arest la domiciliu, în sensul în care, spun surse judiciare, nu au voie să iasă din casă în intervalul orar 23:00 – 07:00.

Ar fi petrecut acasă la Mircea Nebunu

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că în primele două zile aceștia au stat la liderul interlop bucureștean Mircea Băluș, zis Nebunu (n.r. fost lider al grupării Sportivilor), fugit la rândul lui în Italia pentru a nu executa o pedeapsă de un an și o lună, primită pentru conducere fără permis.

Ulterior, aceștia au mers la apartamentul cumpărat din timp de către Dani Mocanu, unde au fost prinși de polițiștii italieni. Sursele Gândul au afirmat că frații Mocanu ar fi fugit în Italia cu o sumă importantă de bani cash, în condițiile în care ar fi avut grijă să-și golească, din timp, conturile.

Pentru că una dintre principalele cerințe pe care autoritățile italiene le au față de străinii condamnați în țările lor și care solicită să nu fie extrădați este ca aceștia să aibă un loc de muncă, Dani și Ionuț Nando Mocanu s-ar fi angajat la un bar din localitate, deținut de un cetățean român.

Potrivit surselor Gândul, localul ar fi fost deschis tot cu banii lui Dani Mocanu, însă societatea comercială pe care funcționează ar fi fost trecută pe numele unui om de încredere al interpretului de manele.

