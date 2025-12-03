Criza apei din Prahova și Dâmbovița a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. În tot acest timp, situația unor oameni nevinovați a devenit un adevărat ping-pong între autoritățile statului, responsabile fiecare în parte cu situația extremă din aceste zone. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a pasat responsabilitatea în „ograda” ESZ Prahova – despre care a declarat într-un interviu că știa despre riscul de turbiditate în apa din Lacul Paltinu – dar a tăcut.

GÂNDUL demontează versiunea publică a ministrului de la Mediu și arată că în minuta ședinței în care s-a spus negru pe alb despre riscurile cu privire la creșterea turbidității apei a fost prezent și un reprezentant al ministerului „păstorit” de Diana Buzoianu.

Care a tăcut și el și nu a reclamat pericolul acestor lucrări care au lasat 100.000 de oameni fără apă. Cu alte cuvinte, toți știau! Încă din octombrie.

Detaliile unei ședințe care anunța un dezastru. De ce nu a reacționat nimeni dintre cei prezenți?

„În data 17.06.2025 , la barajul Paltinu s-au efectuat manevrele de deschidere pentru evacuarea unor volume de ap ă prin golirea de fund GF2, conform regulamentului de exploatare. La scurt timp de la efectuarea manevrei de deschidere s-a constatat că accesul în golirea de fund GF2 a fost blocat. Pentru remedierea situa ției, ABA Buzău – lalomița a contractat UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SĂ, care în prima etap ă, în perioada 18- 20 septembrie 2025, a efectuat o inspec ţie subacvatică cu ROV, cu personal specializat.

Rezultatele inspecției au indicat faptul că sistemul de admisie al galeriei GF2, precum şi batardourile, prezintă o înfundare total ă cu sedimente care afectează funcţionalitatea structurii.

În dat ă de 22.10.2025 , o comisie constituită din reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, A.N. „Apele Rom âne”, A.B.A. Buz ău-lalomița , S.G.A. Prahova, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – S.H. Curtea de Argeș, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A ., s-a deplasat la barajul Paltinu pentru a clarifica aspectele referitoare la situația GF 2 şi pentru a stabili măsurile imediat următoare pentru remedierea situației.

În urm ă analizei situației şi a discuțiilor purtate s-a convenit că este imperios necesară continuarea cobor ârii nivelului în lac pân ă la cota optimă realizării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2, dar şi măsuri ulterioare pentru menținerea funcțiilor principale ale acumulării Paltinu: alimentarea cu apă a populaţiei și industriilor, atenuarea undelor de viitură și apărarea împotriva inunda ţiilor a zonelor din aval şi producerea de energie electrică. Nivelului optim în acumulare, pentru desf ășurarea lucrărilor de decolmatare cu echipa de scafandrii, este 603 – 604 mdMN (cu cca 3-4 m peste nivelul minim energetic).

Av ând în vedere c ă cele două goliri de fund, care echipează barajul Paltinu, sunt blocate, asigurarea volumelor de apă pentru alimentarea cu apă (principala funcţie a acumulării) se poate realiza doar prin CHE Paltinu. În perioada de coborâre a nivelului în lac și mai ales în perioada de execu ție a lucrărilor de decolmatare a acesului în GF2 exist ă riscul creşterii turbidității apei evacuate din acumulare. În aceste condi ţii , se vor aplică măsurile prevăzute în Conven ția de exploatare nr. 22773/27.11.2017, cap ÎI.2 Func ţionarea în condi ții speciale.

Facem precizarea că, reprezentanţii S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (dl. Marius CHESCA – Şef SH Voila și dl. Mihnea BAN – Şef Stație de Tratare Voila, participanți la şedinţa din 22.10.2025, au luat cunoștință de situația precizată mai sus.”

Diana Buzoianu: „N u reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval”

Mai mult, pe data de 26 noiembrie 2025, oficialul de la Mediu nu părea deloc impacientat în ceea ce privește riscul acestor lucrări.

„Sunt două lucrări care au loc împreună cu Hidroelectrica, împreună cu Apele Române. Toate autoritățile știu de aceste lucrări. Sunt două lucrări total separate, deci n-au legătură între ele. Sunt controlate, sunt făcute tocmai pentru a realiza anumite obiective în zonele respective. Dacă la Vidraru este vorba de o retehnologizare care trebuie să fie făcută, practic apa este luată de acolo și se dă drumul controlat pentru a vedea unde mai sunt probleme, pentru a se face remedierile și pentru a întări astfel infrastructura din zona respectivă, la Paltinu este vorba de o colmatare care a fost descoperită acum câteva săptămâni sau acum câteva luni și a trebuit să fie scăzut nivelul apei pentru a se putea elibera zona respectivă.

În aceste condiții, vă dați seama, funcția principală de producere de energie nu mai este realizată. Dar tocmai pentru că avem nevoie de aceste lucrări ca să fie realizată această funcție principală de a produce energie, ele sunt, repet, controlate, nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval. Din contră, ele sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță pentru aceste lucrări pe viitor și pentru a le face mai eficiente”, a răspuns ministra Mediului, întrebată dacă se mai produce electricitate la Vidraru”, declara ministra de la Mediu într-un interviu pentru Digi 24.

Apele Române, anun ț în plin ă criză a apei din Prahova și D âmbovi ța / Diana Buzoianu cere primele demisii

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat miercuri faptul că tratarea apei în stația VOILA a început. Reamintimtim că în ultimele zile criza apei din Prahova a stârnit adevărate acuzații și controverse, atât în spațiul public, cât și între instituțiile statului implicate în acest scandal.

Administrația Națională Apele Române vor asigura volumul necesar și în parametri optimi în vederea tratării apei pentru potabilizare, turbiditatea apei fiind monitorizată continuu. În momentul de față, deși ANAR nu are astfel de atribuții, Apele Române au găsit soluții alternative pentru perioada imediat următoare în vederea reluării alimentării cu apă a populației și anume prin asigurarea unor volume tampon cu turbiditate mică în BAC-ul (bazinul de apă curată) de la Malu Vânăt.” (Materialul integral AICI)

Ministrul Diana Buzoianu a afirmat că a solicitat demisia conducerii celor două instituții, precizând că, atât operatorul, cât și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au contribuit în mod egal la situația care a afectat alimentarea cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița.

ESZ Prahova denun ță „deciziile eronate” luate de Apele Rom âne și Ministerul Mediului

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova a transmis, într-un comnicat, că deciziile „hazardate și greșite” ale Ministerului Mediului și ale companiei Apele Române au generat lipsa apei în județele Prahova și Dâmbovița.

Reprezentanții ESZ au argumentat că societatea, ca autoritate locală, a fost exclusă din discuțiile despre amenajarea Barajului Paltinu. De asemenea, ESZ Prahova subliniază că Ministerul Mediului și Apele Române au inițiat proiectul de curățare a Barajului Paltinu „fără o fundamentare tehnică adecvată.”

Reprezentanții menționează reabilitarea Bazinului de Apă Curată – Lunca Mare, ce ar fi constituit o sursă importantă de apă pentru locuitorii aflați situații de criză, este blocată la nivel ministerial de ani de zile. (Materialul integral AICI)

Sursă foto: Colaj Gândul

