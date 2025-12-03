De 1 Decembrie, legenda istorică spune că românii se unesc în cuget și-n simțiri. Că solidaritatea și unitatea se simt mai mult ca oricând. Și așa a și fost. Doar că fiecare în România lui. 1 Decembrie 2025 a fost – dincolo de parade, dovezi reale sau clamate de patriotism, dar și huiduieli la scenă deschisă – ziua în care România Onestă „a învins” România Reală.

Când „chiolhanul austerității” de la Cotroceni a sfidat, la propriu, soarta a zeci de mii de români din Prahova și Dâmbovița, rămași fără apă potabilă. Când paharele de șampanie și de prosecco ridicate la Cotroceni, în cinstea unității naționale, nu au reușit să „spargă” ghinionul oamenilor – plătitori de taxe și impozite – care se alimentează în aceste zile din cisterne.

Ziua Națională a României, culminând cu recepția de la Cotroceni – așa cum se întâmplă la case mari – a surprins, mai bine ca niciodată, imaginea perfectă a două Românii complet diferite. „România Onestă” care, în 2025, tinde să rămână un simplu slogan de campanie al lui Nicușor Dan versus România Reală, pentru care faptele și deciziile politicienilor demonstrează că, dincolo de promisiuni electorale, nu se schimbă nimic.

Socilogul Vladimir Ionaș a explicat pentru Gândul simbolistica zilei de 1 Decembrie pentru cele două Românii – dar mai ales de ce momentele surprinse de Ziua Națională nu fac decât să confirme divizarea societății.

GÂNDUL a publicat imagini exclusive de la Recepția de Ziua Națională, unde au fost surprinse vedetele,creatori digitali și politicienii invitați de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Unii oameni, în funcție de apartenența la acest grup al elitelor, s-au bucurat, având de toate pe masă la Cotroceni”

Sociologul Vladimir Ionaș a declarat, într-o intervenție pentru Gândul, că în țara noastră Ziua Națională nu este a românilor, ci a politicienilor, reprezentând nu o zi a unității, ci una a discrepanțelor care nu fac decât să accentueze tensiunile din societate.

„Lăsăm la o parte politica, cred că obiectivul principal ar trebui să fie acela de a convinge fiecare cetățean, încă din copilărie, că ar fi români un lucru extrem de bun, de pozitiv. Mă uitam cu invidie pe 11 noiembrie, când polonezii sărbătoresc Ziua Națională, cum simt și trăiesc ei acel moment. Spre deosebire de noi, este o sărbătoare a poporului.

Pentru noi, acești 30 de ani a transformat 1 decembrie într-o sărbătoare a politicienilor, a elitelor. Parada militară este pentru ei. Ceea ce s-a întâmplat pe 1 Decembrie ne-a arătat exact această divizare a societății, această ruptură a societății. Unii oameni, în funcție de apartenența la acest grup al elitelor, s-au bucurat, având de toate pe masă la Cotroceni.

Cealaltă parte stătea la coadă ca să obțină apă îmbuteliată din rezerva de stat, ca urmare a unor probleme cauzate – surpriză, indirect sau poate chiar direct, tot de oamenii politici – din cauza unor erori în administrare, a unor probleme care țin strict de capacitatea și de competența lor. Din păcate, este o ruptură care se adâncește pe zi ce trece”, a transmis Vladimir Ionaș.

România Reală: Peste 100.000 de oameni din județele Prahova şi Dâmboviţa, rămași fără apă potabilă

Zeci de mii de oameni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Potrivit autorităților, ploile abundente care au lovit cele două județe, în ultimele zile, au adus o cantitate mare de aluviuni în barajul Paltinu din Prahova, astfel că, apa nu mai poate fi tratată pentru a deveni potabilă.

Autoritățile locale acuză Apele Române că nu au anunțat din timp golirea barajului. Totodată, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pune presiune pe șeful de la Exploatare Sistem Zonal Prahova să furnizeze apă menajeră în rețeaua de apă potabilă.

Să curgă șampania în „România Onestă”

Pastramă de berbecuț, somon la cuptor, macarons și Prosecco. Un meniu care te face să uiți că țara se află în plină austeritate, cu tăieri de pensii, salarii, creșteri de taxe și impozite. Dar la recepția dată de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, nu s-a făcut economie la nimic. Nici măcar la invitați, care au venit în număr record la chiolhanul prezidențial.

La sosire, invitații au găsit un bufet de antreuri format din brânzeturi, hummus, salată de vinete, legume proaspete și diverse salate, alături de salam și șuncă.

Meniul a inclus, de asemenea, pastramă de berbecuț, sarmale de post și cu carne, păstrăv la grătar, ciocănele de pui și somon la cuptor. Preparatele au fost disponibile în cantități generoase. Nici la băuturi nu s-a zgârcit președintele din România Onestă. Invitații au avut de ales din mai multe selecții. S-a servit țuică, pălincă, mai multe tipuri de vin, șampanie, prosecco și, desigur, apă și sucuri.

Sursă foto: Colaj Gândul

