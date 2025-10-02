Prima pagină » EXCLUSIV » RAPORTUL pe care Nicușor l-a prezentat partenerilor europeni. Poze multe, grafice în Power-Point și capturi de TikTok

02 oct. 2025, 20:59, EXCLUSIV
RAPORTUL pe care Nicușor l-a prezentat partenerilor europeni. Poze multe, grafice în Power-Point și capturi de TikTok
Jurnalistul Marius Tucă și Ion Cristoiu, publicist și scriitor, au prezentat la emisiunea Marius Tucă Show, difuzată în exclusivitate de Gândul, documentul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024, pe care Nicușor Dan l-a arătat la summit-ul de la Copenhaga. 

Ion Cristoiu a comentat împreună cu jurnalistul Marius Tucă, documentul despre anularea alegerilor, pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat la summit-ul de la Copenhaga.

Ion Cristoiu: „Am văzut desenele animate. Este de la un capăt la altul o absurditate”

„Am citit și eu, am văzut desenele animate. Este de la un capăt la altul o absurditate.

Acest așa-zis „raport”, că nu e un raport, are următorul „fir roșu”: niște firme de publicitate din Rusia, despre care nu ne spune că sunt „Servicii”, prima observație faptul că au i.p din Rusia nu înseamnă că sunt rusești, au făcut publicitate electorală unui candidat numai pe rețelele  sociale.

Ca urmare a unei acțiuni pe TikTok, românii au ales un necunoscut cu două milioane de voturi.”, a fost observația lui Ion Cristoiu.

