Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. În timp ce primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, adoptă soluții ce nu implică reduceri de personal, primarul Iașiului, Mihai Chirică și cel din Buzău, Constantin Toma, (PNL) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că salută proiectul lui Bolojan. Au și câteva idei…

Guvernul urmează să-și asume răspunderea săptămâna aceasta pe proiectul de lege, ce presupune tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația centrală și locală. Angajații din primării sunt cei care vor duce greul acestei inițiative. Primarul Ionuț Pucheanu a declarat, însă, în exclusivitate pentru Gândul, că nu va da afară din personal și nici nu va tăia salarii.

Edilul Galațiului a menționat că, după trei luni de discuții tensionate, Bolojan a acceptat ca primarii să fie cei care decid metodele prin care se va face reducerea de 10% din fondul de salarii.

„Bolojan înțelege, ușor, că lucrurile nu pot fi făcute doar cum visezi tu. Bolojan a spus: „Dăm afară 10% din posturile ocupate”. Noi am spus așa: „Domnule premier, de ce să trebuiascî să dau afară 10 % din oameni că poate pe dumitale te interesează să scădem cheltuiala. Cheltuială care poate fi scăzută din salarii, număr de angajați sau alte cheltuieli. După trei luni de certuri sterile și stupide, premierul a acceptat să lase la latitudinea primăriilor și opțiunea de a încerca să scadă acest 10% din alte cheltuieli, altele decât salariile. Așa cum arată organigrama mea, în afara de externalizare unui serviciu de curățenie în cadrul unui club sportiv municipal eu n-am nimic de făcut pt că sunt la o cote de angajați atât de mică încât nu sunt nevoit să dau afară sau să tai din salarii. Este și o comunitate relativ mică, zeci de mii de oameni. Primariile mari nu vor avea de suferit, în schimb primăriile mici, unde primaria este principalul angajator din comunitate, vor avea de suferit”, a declarat primarul din Galați, Ionuț Pucheanu.

Mihai Chirică, primarul Iașiului: Concedierea salariaților este o oportunitate

La polul opus, primarul din Iași, Mihai Chirică, consideră că acest proiect de lege reprezintă o „oportunitate” pentru instituția pe care o conduce. Edilul propune ca, în primă etapă să dea afară angajații pensionați care, și-au prelungit contractul de muncă.

Acesta argumentează că vrea să dea o șansă și „generației tinere”.

„Și din cei care vor rămâne pe posturile pe care-i ocupa o parte dintre ei sunt pensionari în prelungire pensionari, și sigur trebuie să dăm șanse și noi generații de a-și continua activitatea de a-și face carieră în sistemul public de stat”, a declarat Mihai Chirică.

Chirică vrea să concedieze abia acum angajații veniți băuți la muncă sau cei cu abateri disciplinare

O altă categorie de angajați pe care Chirică are de gând să o elimine este reprezentată de cei cu abateri disciplinare. Întrebat motivul pentru care nu a eliminat acești angajați mai devreme, edilul a explicat că „management-ul public nu este similat cu cel privat”.

„Eliminarea din structurile statelor de funcție a celor persoane care de-a lungul timpului nu și-a făcut datoria pentru salariul pe care l-au primi. Ar putea în momentul de față să fie o oportunitate ca eu, ca primar, să pot să mai trimit acasă persoanele care au fost prinse băute, care întârzie frecvent, care au devenit clienții de baza ai comisiilor de disciplină, persoane care sunt frecvent în urmă cu lucrările pe care trebuiau să le rezolve, persoane care sunt mereu amendate de alte instituții pentru întârzieri”, a precizat Chirică.

Primarul Buzăului, Constantin Toma: „Sunt de acord, vom putea să scăpăm de acești oameni care sunt în plus”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a precizat că susține întru totul tăierea cu 10% a fondului salarial din primării.

„Am circa 30 de miliarde de euro cu salariile bugetarilor. Personal, sunt de acord. Cred că este necesară o astfel de măsură și se impune. Primăria Buzău este fără organigramă”, a afirmat Toma.

Una dintre categoriile vizate de concedieri, potrivit edilului, sunt polițiștii, pentru care se plânge că ar fi cheltuit 35 de milioane de euro în ultimii 10 ani, cu salarizarea.