Ruxandra Radulescu
Eduard Bogdan a atins excelența în arta baletului la numai 12 ani, când a fost admis la una dintre cele mai prestigioase instituții din Europa, Academia Regală de Balet din Londra. Pasionat, încă de la vârsta de 6 ani, de dansul clasic, Eduard și-a urmat vocația și s-a făcut remarcat pe scena celor mai mari competiții în domeniu, la nivel internațional. Mama lui vorbește, în exclusivitate pentru Gândul, despre drumul spre reușită a lui Eduard și despre sacrificiile și greutățile întâmpinate.

Eduard Bogdan a început să manifeste o fascinație pentru baletul clasic în timpul pandemiei, pe vremea când avea șase ani. Mama lui își amintește cum băiatul i-a arătat primii pași de balet, deși nu fusese niciodată la cursuri.

„Culmea, noi nu ne-am așteptat, l-am dus la tenis, la scrimă. I-am arătat fotbal, nu a fost interesat. Și a început să-mi spună la un moment dat, când eram acasă: „eu vreau să fac grand jeté” (n.r. – un tip de săritură de balet)” . Nici nu știam ce înseamnă”, își amintește ea.

„Profesorii au văzut că are o prezență scenică deosebită”

Primele cursuri de balet le-a luat în 2019, apoi Eduard a fost nevoit să ia o pauză, deoarece școala se închisese. A reluat baletul la vârsta de opt ani, iar profesorii au început să-i remarce imediat talentul nativ. Copilul descoperise în dans o formă de expresie complexă, care depășea cu mult capacitățile celor de vârsta lui. Eduard nu doar „dansa”, ci trăia „dansul”.

„El a început baletul la șase ani, chiar în pandemie. Ulterior, școala s-a închis, el era prea micuț, așa că, am pus pauză. Am revenit după pandemie în 2021, în toamnă.

A început să facă balet, prindea foarte repede. Profesorii au văzut că are o prezență scenică deosebită și ureche muzicală. Are capacitatea de a transmite ceva publicului”, mărturisește mama lui Eduard.

Premiul întâi în semifinala de la Barcelona și succesul din SUA

Au urmat competițiile în străinătate. Micuțul balerin a câștigat, în 2023, premiul întâi în semifinala de la Barcelona a unui prestigios concurs american.

Apoi a plecat peste Ocean, în Statele Unite, pentru finala concursului, unde a câștigat locul trei și s-a făcut remarcat în fața celor mai exigenți jurați.

„A evoluat mult în foarte scurt timp. Am zis să meargă și la competiții internaționale. În 2023, pe când avea 10 ani, l-am dus la Youth American Grand Prix. Semifinalele sunt în mai multe locații din Europa. Noi am ales Barcelona, unde a luat premiul întâi la dans contemporan.”, povestește mama băiatului.

„Apoi a mers la finala din America, unde a luat locul trei”, mai spune femeia.

Cât costă performanța în România

Costurile pentru a excela în domeniul baletului sunt foarte ridicate. Mama lui Eduard menționează că deplasarea la competiții le-a plătit mereu din fondurile proprii.

„Toate cheltuielile au fost suportate din fondurile noastre personale. Am ajuns pe la 5.000 de dolari. A fost cazare. Deplasarea a fost lungă. Am stat acolo două săptămâni”, mai precizează ea.

Cursurile zilnice de pregătire în România ajung de asemenea la sume foarte mari, atunci când e vorba de un copil care face performanță.

„O oră de balet costă 150 de lei, cum el face cursuri în fiecare zi,… mi-a frică să fac vreodată un calcul, m-aș fi speriat”, mai adaugă mama balerinului.

Eduard Bogdan, admis la Academia Regală de Balet din Londra și la Opera din Paris

Conștientă că viitorul fiului ei este baletul, mama lui Eduard a decis să-l pregătească pentru audiții la cele mai bune școli din afară. Micuțul balerin a fost nevoit să ia pauză de la competiții și să se focuseze pe pregătirea tehnică.

Am zis să luăm un an pauză de la concursuri și să se pregătească bine, pentru că scopul era să dăm audiții la școli din afară”, relatează mama lui Eduard.

Munca, disciplina și determinarea lui Eduard au dat roade, iar după un an a fost admis atât la Academia Regală de Balet din Londra (Royal Ballet Academy of London), cât și la cursurile Operei din Paris. Două dintre cele mai prestigioase instituții de balet la nivel internațional au fost impresionate de talentul micuțului român.

„După un an de antrenament am dat o audiție video la  Royal Ballet Academy. Am trimis o filmare la școala din Londra, dar și către Paris Opera.

A fost acceptat la amândouă. La audiția finală am mers la Londra și ne dăduse răspunsul că a fost acceptat acolo. Așa că am ales Royal Ballet Academy din Londra”, spune mama lui Eduard.

„De la Royal Ballet ne-a trimis mail că ne costă 45.000 de lire pe an școala”

Fericirea femeii și a fiului ei a fost umbrită de un mail în care li se spunea despre costurile enorme pentru un an de studiu la Academia Regală de Balet din Londra: 45.000 de lire. Suma era imposibil de achitat pentru familia balerinului.

„De la Royal Ballet ne-a trimis mail că ne costă 45.000 de lire pe an școala. Sunt audiții în fiecare an pentru a promova. Le-am trimis o adeverință cu salariul meu că îmi este imposibil să achit o asemenea sumă”, își amintește mama lui Eduard.

Bursa care a schimbat viața micuțului balerin

Din fericire, Academia de Balet din Londra a decis să răsplătească talentul micuțului balerin cu o bursă integrală.

„Atunci s-au oferit ei să plătească integral bursa de 45.000 de lire. Am acceptat imediat. Trebuie să plătesc doar o taxă de 1.500 de lire pe an. Plecăm, în curând, pentru a face câteva analize pentru înscrierea din toamnă”, mai mărturisește mama lui Eduard.

FOTO: Facebook/Eduard Bogdan

