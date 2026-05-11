Avortul la cerere este o procedură legală în România, însă Gândul a vorbit cu mai multe femei care susțin că ar fi fost refuzate de medicii la care au apelat, sau că ar fi fost supuse unor abuzuri medicale. Foste paciente relatează că medicii ar fi făcut chiuretajul fără anestezie, iar unul dintre aceste episoade s-ar fi petrecut chiar la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din Capitală, cunoscut ca Maternitatea Giulești. Experții în sănătatea reproductivă vorbesc despre un sistem construit să împiedice femeile să acceseze procedura întreruperii de sarcină și de o politică dictată, uneori, chiar de șefii spitalelor.

În România, autonomia femeilor asupra propriului corp rămâne un subiect de polemică, în ciuda faptului că avortul la cerere este legal până la 14 săptămâni de sarcină, până la 24 de săptămâni, în scop terapeutic și după 24 de săptămâni, în interesul mamei sau al fătului, potrivit Articolului 201 din Codul Penal.

Potrivit unui sondaj realizat în 2024 de Asociația Moașelor Independente, peste 80% dintre unitățile medicale publice din România nu oferă servicii de avort sau nu pot fi contactate.

Femeile* care au împărtășit pentru Gândul experiența avortului în spitalele din România schițează imaginea unui sistem ce ignoră drepturile și nevoile pacientelor care vor să facă întrerupere de sarcină. (Numele fostelor paciente* au fost schimbate pentru pentru protejarea identității)

Pacientele susțin ar fi fost supuse unor practici menite să le descurajeze în decizia de a face avort. Medicii la care au apelat le-ar fi arătat imagini cu fătul, le-ar fi făcut să asculte bătăile inimii, sau le-ar fi transmis sexul fătului, chiar și atunci când ar fi menționat, explicit, că nu doresc această de informație.

Aceste practici pot fi regăsite și în proiectul de lege inițiat de Sulfina Barbu şi Marius Dugulescu în 2012, prin care se voia condiționarea accesului femeilor la avort.

Chiuretaj fără anestezie la Spitalul Panait Sîrbu din Capitală: „A fost înfiorător”

Alina*, 41 de ani, a făcut întrerupere de sarcină în 2025, la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, cunoscut ca Maternitatea Giulești, așa cum indică și documentele puse la dispoziție de fosta pacientă pentru Gândul.

A fost nevoită să apeleze la metoda avortului medicamentos, urmată de chiuretaj, în a 19-a săptămână, într-un context excepțional determinat de complexitatea diagnosticului – o anomalie cromozomială severă la făt, cunoscută ca Sindromul Edwards, după cum se poate observa și analiza efectuată la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu”.

Pacienta susține că procedura de chiuretaj ar fi fost realizată fără anestezie, de către un medic rezident, la ordinele doctoriței de gardă, care ar fi ghidat și supravegheat intervenția. În ciuda strigătelor de durere ale femeii, care se zbătea în chinuri pe masa de operație, doctorița de la Spitalul Giulești ar fi refuzat sedarea, fără niciun fel de explicații.

„A fost înfiorător. Nu mi s-a făcut anestezie, nici măcar locală. Imploram și plângeam să-mi facă anestezie”, mărturisește Alina.

Chiar și rezidența care a realizat chiuretajul ar fi insistat asupra sedării pacientei, dar s-ar fi lovit de același refuz din partea medicului de gardă.

„Medicul rezident a întrebat-o pe doctoriță dacă poate face anestezie locală. Ea a răspuns foarte calmă și cu zâmbetul pe buze: «procedura nu implică să facem» și atunci rezidenta a continuat măcelul ăla”, povestește Alina.

Ea acuză, de asemenea, și alte abuzuri medicale care i-au pus sănătatea în pericol și i-au lăsat sechele emoționale.

Avort în baia spitalului: „Primul lucru pe care l-au zis asistentele: Sper că n-ai tras apa” Neglijența personalului medical de la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu” s-ar fi manifestat și în timpul avortului medicamentos, mai susține Alina. În ciuda intervenției riscante, femeia susține că ar fi fost ignorată complet de cadrele medicale, care nu au asistat-o în timpul procedurii. Singura interacțiune a fost cu una dintre asistente care i-ar fi dat un „sfat”, ce reflectă primitivismul unui sistem medical în prag de colaps: „O asistentă mi-a spus să dau jos lenjeria intimă și să pun o bucată de vată ca să, citez „nu îl scap în chiloți”. „Aveam dureri, vomitam din oră-n oră. Nici nu mai puteam să vorbesc. Atunci când colegele de salon chemau o infirmieră aceasta spunea: „e normal” și se întorcea și pleca”, își mai amintește femeia. Pacienta ar fi eliminat sarcina în chinuri groaznice, singură, în baia comună a Spitalului Giulești, fără ajutorul nimănui. Intervenția asistentelor ar fi avut loc doar după ce au fost alertate de celelalte paciente din salon. Femeia ar fi fost găsită în toaleta spitalului, cu trupul amorțit de durere. Suferința ei ar fi fost întâmpinată și de această dată de un cinism grotesc: „Am strigat (n.r. – la colegele de salon) să cheme pe cineva. Am așteptat până au venit asistentele. Primul lucru pe care l-au zis asistentele atunci când au deschis ușa a fost: „sper că nu ai tras apa”, mai povestește fosta pacienta a Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu”.

„S-au făcut glume pe seama mea. Eu urlam de durere” Femeia povestește că în timpul chiuretajului, făcut pe viu, ar fi fost ținta umilințelor și ironiilor din partea doctoriței de gardă și a asistentei. „S-au făcut glume pe seama mea, în timpul chiuretajului. Eu urlam de durere, iar doctorița de gardă și asistenta șefă ziceau: «Ia uite la doamna! E femeie în toată firea!». Râdeau literalmente între ele. La un moment dat, pentru că mă zbăteam și plângeam, pentru că nu mi-aș fi imaginat în veci că va fi pe viu, i-am prins un picior doamnei asistente și, din nou, ăsta a fost motiv de glume: «Ia uite! Doamna mai dă și din copite și e nasol că are picioare lungi și e înaltă»”, mai susține Alina. „Medicul meu îmi promisese că mi se va face anestezie” Circumstanțele și motivele în baza cărora s-ar fi ajuns la comiterea unui abuz atât de grav la Spitalul „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, una dintre cele mai cunoscute instituții medicale din România, rămân sub semnul întrebării. Medicul curant i-ar fi spus pacientei că întreruperea de sarcină va implica anestezie și va fi asistată de personalul medical pe tot parcursul procedurii. Medicul respectiv ar fi intrat în concediu, așa că femeia a fost preluată de doctorița de gardă, care, contrar recomandărilor inițiale, ar fi dat ordin ca procedura de chiuretaj să fie făcută pe viu. „Mi-a zis că voi rămâne pe «mâini bune» , la doctorița de gardă. Medicul meu îmi promisese că mi se va face anestezie pentru procedura asta. Amândoi sunt din același spital. Nu avea cum să-mi dea unul o informație contradictorie față de celălalt. Undeva a fost rea-voință”, spune Alina. Reacția Spitalului Panait Sîrbu Este important de menționat că pacienta a pus la dispoziția publicației Gândul dosarul medical pentru documentarea faptelor prezentate în acest material. Publicația noastră a cerut și un punct de vedere conducerii Spitalului Panait Sîrbu din Capitală, cu privire la acest caz. Managerul instituției a refuzat să ofere detalii cu privire la cazul sesizat de Gândul și a invocat că din moment ce nu a fost depusă o sesizare oficială, în acest sens, nu ne poate poate oferi informații. Redăm mai jos cele transmise de Spitalul Panait Sîrbu, la solicitarea Gândul.

Ministerul Sănătății subliniază obligativitatea gestionării durerii în procedura de avort medicamentos Ghidul avortului medicamentos, realizat de Asociația de Obstetrică și Ginecologie din România și avizat de Ministerul Sănătății menționează, ca procedură standard, că, în cazul avortului medicamentos după 12 săptămâni, trebuie administrate analgezice pentru gestionarea durerii în timpul procedurii. „Medicul trebuie să ofere o metodă de analgezie pacientei în timpul întreruperii de sarcină prin metoda medicamentoasă”.

Organizația Mondială a Sănătății menționează clar: anestezie locală sau sedare în cazul chiuretajului

Organizația Mondială a Sănătății impune o serie de practici în ceea ce privește limitarea durerii pacientei, atât în cazul avortului medicamentos sau chirurgical, dar și a chiuretajului. În ceea ce privește orice procedură chirurgicală legată de întreruperea de sarcină, OMS recomandă anestezia locală sau sedarea.

„Aproape toate femeile vor simți dureri și crampe în timpul procedurii de avort și după avort. Gestionarea durerii este un element important al îngrijirii și ar trebui oferită în mod curent, înainte sau în timpul procedurii de avort chirurgical”

„Abuzul medical” în cazul întreruperilor de sarcină, un fenomen sesizat de Parlamentul European

Potrivit Comitetului pentru Drepturile Femeilor și a Egalității de Gen din cadrul Parlamentului European, experiența pe care ne-a relatat-o pacienta care a făcut avort la Spitalul Panait Sîrbu ar putea fi definită ca act de „violență obstetrică”. Violența obstetrică include o serie de practici dăunătoare săvârșite în timpul îngrijirii ginecologice. Abuz psihologic, neglijență în timpul consultațiilor ginecologice, abuz verbal, cum ar fi comentarii nepotrivite sau ridiculizare din partea personalului, refuzul acordării îngrijirii adecvate sau a informațiilor cu privire la procedură, precum și ameliorarea insuficientă a durerii.

Violența obstetrică în cazul femeilor care fac întrerupere de sarcină, un fenomen sistemic în spitalele din România?

Abuzul și neglijența medicală, în cazul femeilor care vor să facă avort la cerere în spitalele din România, ar fi o practică recurentă, caracteristică sistemului medical. Marina*, o femeie care a făcut întrerupere de sarcină în urmă cu 22 de ani, într-un spital de stat, susține că doctorița i-ar fi făcut avort chirurgical pe viu, după ce anestezia nu a funcționat. „Aveam 19 ani. Nu a funcționat anestezia și am simțit absolut tot, durerea a fost insuportabilă. Sarcina era mică, cinci săptămâni. A fost un coșmar pentru că doctorița și asistenta nu s-au oprit. Mi-am dat seama ulterior că a fost un abuz”, relatează Marina. Ghidul de îngrijire clinică în practica avortului, avizat de Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția asupra importanței gestionării durerii și prevede utilizarea anesteziei locale, ca practică medicală de rutină. Pe lângă medicație, este menționată și importanța sprijinului moral pe care personalul medical îl poate oferi pacientului. „Credeam că merit durerea respectivă” Stigmatul social și lipsa sprijinului moral din partea familiei au afectat-o profund pe Marina, la acel moment. Simțea că „merită” atât suferința fizică, cât și abandonul celor care ar fi trebuit să-i fie alături. „Credeam că trebuie să mă doară. Mă gândeam că este un păcat. Așa că nu le-am zis să se oprească. Mi s-a părut că merit durerea respectivă. Nu am avut curaj să spun nimănui, pentru că așa e în România, lumea te judecă”, mărturisește ea. Plimbată pe la patru medici până a ajuns în săptămâna a 10-a de sarcină: „Mă încurajau să continui cu sarcina” Eliza* avea 32 de ani în decembrie 2024, când s-a văzut nevoită să facă avort la cerere. A mers la patru medici din spitale de stat și private din Capitală și toți au încercat să o convingă să păstreze sarcina. „A fost o presiune psihologică foarte mare. Medicii la care am apelat mă încurajau să continui cu sarcina. Primul medic la care am fost aici la un spital de stat, îmi spunea: „nu contează ce va fi, nu-ți face griji, eu zic să păstrezi sarcina”. Nu era neapărat o atitudine investigativă, ci mai degrabă una emoțională. A lipsit respectul față de independența de decizie a individului”, povestește tânăra”, mai adaugă Eliza. „A fost un moment traumatizant, mă doare și acum” Pacienta susține că, în cadrul consultului la un spital privat, a fost supusă unei situații care a făcut-o să se simtă vinovată pentru decizia ei: femeia a auzit bătăile inimii fătului. „În timpul ecografiei am auzit bătăile inimii, m-a făcut să simt vinovată. M-am emoționat foarte tare. A fost un moment traumatizant, mă doare și acum”, își amintește Eliza. Am plătit peste 5000 de lei. La privat, am simțit cea mai mare reticență a medicilor față de avort După ce patru medici au refuzat-o în privința procedurii de avort, femeia și-a dat seama că se apropia de termenul limită de 12 săptămâni. Copleșită și epuizată să contacteze alte spitale, a insistat la unul dintre medicii din sistemul privat care, inițial, fusese reticent. Într-un sfârșit, acesta a acceptat. Costurile pentru intervenție în instituția privată s-au ridicat la aproximativ 5.000 de lei. „Am plătit pe undeva peste 5.000 de lei. A fost clar o sumă mare. Realizez că sfaturile medicilor care mă încurajau să păstrez sarcina, era felul lor de a spune că ei, ca ginecologi, nu voiau să facă întreruperea de sarcină. O duceau într-o zonă prea personală cumva. Mai ales în sistemul privat, unde te duci și plătești un serviciu. Acolo am simțit de fapt cea mai mare reticență a medicilor față de avort”, concluzionează ea. „Aveam 15 ani. Doctorița le spunea părinților mei: „Nu cumva să o lăsați să facă avort” Povestea Ralucăi*, acum în vârstă de 21 de ani, începe pe vremea când avea 15 ani și a devenit gravidă după un act sexual neprotejat cu prietenul ei, de-o vârstă cu ea. Raluca mărturisește că a avut o adolescență dificilă, marcată de probleme de sănătate și consum de stupefiante. Nu era aptă nici fizic, nici emoțional să aducă pe lume un copil. Situația ei a devenit și mai gravă în momentul în care a mers, alături părinți, la un spital de stat, pentru întrerupere de sarcină. Aici i s-a confirmat sarcina era în a 14-a săptămână, cu două săptămâni peste termenul limită, pentru procedura de avort, în condiții normale. „Doctorița vorbea cu părinții mei și le spunea: „Să nu cumva să o lăsați să facă avort, ba chiar sunt șanse să nu mai poată face copii, sau să moară”. Încerca să-mi convingă părinții să mă oblige să nasc”, mai adaugă ea. Femeia își amintește că a rugat-o, totuși, pe doctoriță să nu-i spună sexul copilului, însă cererea ei a fost ignorată. „I-am spus foarte explicit că nu vreau să aflu treaba asta. Mi-am întors privirea spre perete. Primul lucru pe care îl zice e: „Este băiat”, susține Raluca. Sarcina ar fi depășit termenul limită din cauza unei presupuse erori medicale: „A fost grav” Raluca susține că sarcina depășise termenul legal pentru procedura de avort, din cauza unei erori medicale. Doctorița la care avusese prima consultație nu ar fi depistat că este gravidă. Momentul ar fi fost decisiv pentru situația deja disperată în care se afla. „A fost grav ce s-a întâmplat. Eram însărcinată într-o lună și jumătate, aproape două. I-am spus doctoriței că vreau să știu dacă sunt însărcinată. Mi-a făcut un control ginecologic, dar nu a văzut sarcina. Mi-a zis, în schimb, că am un chist pe un ovar”, susține Raluca. Într-un sfârșit, pacienta și mama ei au fost nevoite să găsească cât mai repede un specialist care să ateste că, la vârsta de 15 ani, nu este aptă nici fizic, nici psihologic, pentru a da naștere unui copil. „Am fost nevoită să merg la un alt spital. Nu-mi amintesc dacă a fost privat sau de stat. Acolo, avortul a fost unul chirurgical, am fost sub anestezie totală”, spune Raluca.

„Mi-a spus că e prea devreme să fac avort medicamentos”

Claudia* povestește că a reușit să facă întrerupere de sarcina în 2025, când avea 31 de ani, după ce doctorița ginecolog, la care s-a prezentat inițial, i-ar fi oferit o informație eronată și ar fi încercat să o convingă să meargă mai departe cu procedura.

Era în a patra săptămână de sarcină, când a apelat la o doctoriță de la un spital de stat din Capitală, care a chemat-o la cabinetul privat pentru consultație. Aceasta i-ar fi spus că nu poate face avort medicamentos deoarece ar fi „prea devreme” și chiar i-ar fi recomandat să păstreze sarcina, o informație eronată potrivit medicului pe care l-a consultat ulterior și a ghidului elaborat de Societatea Obstetrică și de Ginecologie din România, și avizat de Ministerul Sănătății și Comisia de Obstetrică și de Ginecologie.

„Mi-a spus că e prea devreme să fac avort medicamentos și că sunt șanse mari ca medicamentele să nu funționeze sau să rămân infertilă. Mi-a spus că ar trebui să mă răzgândesc și să revin după două săptămâni. Am ieșit din cabinet plângând”, mărturisește ea.

Potrivit Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, „nu s-a dovedit asocierea dintre întreruperea de sarcină efectuată în condiţii de siguranţă (de către un medic autorizat, într-o unitate autorizată şi folosind o tehnică corespunzătoare) şi infertilitate sau naştere prematură ulterioară„.

La scurt timp, Claudia a solicitat și o a doua părere de la un alt medic, întâmplător de la același spital de stat, după ce îi fusese recomandat de o cunoștință. Consultația s-a desfășurat în instituția de stat, iar medicul i-ar fi spus că afirmațiile primei doctoriței erau eronate. Tot la acest medic a făcut și avortul medicamentos, care a decurs bine.

„Mi-a spus că nu există să nu se poată face avort din cauza că sarcina ar fi prea la început. Mi-a spus că, dimpotrivă, este foarte bine că m-am prezentat devreme pentru că este mai greu dacă sarcina evoluează”, mărturisește femeia.

Președinta Asociației Moașelor: „Sunt medici dispuși să facă întrerupere de sarcină, dar nu-i lasă conducerea”

Irina Mateescu, președinta Asociației Moașelor și expertă în sănătatea reproductivă a femeilor, afirmă că, în unele cazuri, managerii spitalelor ar fi cei care ar interzice efectuarea avortului în cadrul instituțiilor.

„Cele mai multe clinici și spitale refuză. Nu neapărat medicii sunt cei care decid. Sunt medici dispuși să facă întrerupere de sarcină, dar nu-i lasă conducerea instituției unde lucrează, mai ales în spitalele de stat”, precizează ea.

Externalizarea procedurii de avort medicamentos, soluția pentru un sistem medical supraaglomerat

Aceasta oferă ca soluție externalizarea procedurii de avort medicamentos către medicii de familie sau moașe, având în vedere că implică o simplă autoadministrare.

„Din moment ce există această reticență din partea medicilor, putem trece la alți specialiști, cum sunt moașele, medicii de familie, medicii de planificare familială. Punem presiune doar pe ginecologi pentru o procedură foarte sigură, care în ghidurile OMS este pentru autoadministrare”, mai menționează Irina Mateescu.

Ea mărturisește că moașele din cadrul Asociației Moașelor consiliază și îndrumă, gratuit, femeile care le cer ajutorul, fie că este vorba de viitoare mame, paciente bolnave de cancer de col, sau femei care vor să facă avort. Cu toate acestea serviciile lor nu sunt decontate de Casa Națională de Asigurări.

„În alte țări, spre exemplu din OCDE, nu există ca serviciile moașelor să nu fie plătite în afara spitalului. Asta arată că statul nu pune deloc preț pe sănătatea reproductivă a femeilor”, mai adaugă Irina Mateescu.

Adriana Radu, președinta Asociației Sexul vs. Barza – Numărul cabinetelor de planificare familială a scăzut radical față de anii ’90

Adriana Radu, președinta Asociației Sexul vs. Barza, afirmă că majoritatea femeilor tinere și a adolescentelor care apelează la serviciile organizației au, ca principală temere, o sarcină nedorită.

Totodată ea atrage atenția că numărul cabinetelor de planificare familială a scăzut din anii ’90, de la 250, la 120 în prezent, adică mai puțin de jumătate. Situația din România contrastează puternic cu serviciile existente în țările din Vest, mai subliniază experta.

„Toate țările civilizate au o rețea de centre de planificare familială, care includ servicii complexe: ginecologi, moașe, chiar avocați. La noi acoperirea în ceea ce privește cabinetele de planificare familială era mai bună în anii ’90, atunci când au fost fondate, erau cam 250. În prezent, numărul lor este mult mai redus, sunt 120 de cabinete de planificare familială, la nivel național. Unul dintre motive este faptul că aceste clinici au rămas fără personal. Un altul ar fi stoparea, în 2007, a programului prin care se ofereau contraceptive gratuite persoanelor vulnerabile”, mai explică ea.