Pe 28 iulie 2025, 20th Century Studios a lansat trailerul mult așteptatei producții a lui James Cameron – „Avatar: Fire and Ash”, cel de-al treilea film din franciza „Avatar”.

Povestea filmului se plasează în 2171, pe planeta Pandora, la un an după moartea lui Neteyam, fiul lui Jake și a lui Neytiri, și la 17 ani de la evenimentele din primul film „Avatar”. Cei doi părinți încă își jelesc fiul pierdut , în timp ce oamenii defrișează pădurile planetei la scară largă.

Un nou film, un nou clan

În filmul „Avatar: The Way of Water” (2022), familia lui Jake, care provine din clanul Omatikaya (Clanul Flautului Albastru condus de Tarsem), o populație de Na’vi cu piele de culoare albastră, adaptată să trăiască în păduri, să îmblânzească creaturi înaripate și să vâneze, a interacționat cu clanul Metkayina (Clanul Oceanului) condus de Tonowari. Membrii acestui clan, cu pielea de culoarea turcoazului, se pricep la înot, navigat și pescuit.

În „Avatar: Fire and Ash” (2025), Jake și Neyitiri vor face cunoștință cu clanul Mangkwan, un tribde vânători agresivi cu piele de culoare bleu și cu tatuaje roșii. Aceștia trăiesc în mediul arid, în preajma unui vulcan și folosesc deseori focul. Căpetenia acestui trib, Varang, se aliază cu dușmanul de moarte al lui Jake, Quaritch.

În film își va face apariția și clanul Tlalim, cunoscuți ca „Negustorii Vântului”, care se deplasează cu creaturi zburătoare.

Când se va lansa filmul „Avatar 3”

Din distribuția principală fac parte actorii Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang,Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass și Kate Winslet.

Filmul „Avatar: Fire and Ash”, regizat de James Cameron și distribuit de 20th Century Studios și Walt Disney, se va lansa în cinematografe pe 19 decembrie 2025. Filmul va putea fi vizionat în format 3D, 4DX și IMAX, potrivit IGN.

