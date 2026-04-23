Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount

Acționarii Warner Bros. Discovery au votat joi pentru a aproba achiziția companiei de către Paramount Skydance. Decizia a fost unanimă și astfel s-a realizat o tranzacție istorică, în valoare de 110 de miliarde de dolari. 

Gigantul cumpărător este deținut de David  Ellison. El este fiul directorului Larry Ellison al companiei Oracle, prieten cu Donald Trump.

Acesta a făcut o promisiune. Aceea că Warner Bros. Pictures va funcționa în continuare ca o companie de sine stătătoare.

Paramount și Warner Bros. vor fi „egali”

Producătorii de filme de la Warner își vor putea difuza filmele în cinematografe timp de 45 de zile. A mai promis că cele două studiouri vor lansa 30 de filme anual.

„Aprobarea de azi de către acționari este o altă etapă importantă către finalizarea tranzacției istorice care va oferi o valoare excepțională acționarilor noștri”, a declarat David Zaslav, director executiv al Warner Bros. Discovery.

Potrivit NBC News, cele două studiouri vor împărtăși o librărie extinsă de francize de filme și seriale, ca „Harry Potter”, „Batman”, „Game of Thrones”, „Top Gun”,  „Gladiator”, „Mad Max” și „SpongeBob Squarepants”.

Cea mai scumpă tranzacție din istoria media a devenit o luptă politică

Președintele Donald Trump a susținut ca Warner Bros. să fie achiziționat de Paramount și nu de către Netflix.  Și miliardarul Elon Musk, susținător al președintelui Trump, s-a opus după ce a instigat la boicotarea abonamentului lunar la Netflix din cauza „propagandei Woke”.

Câțiva politicieni democrați din Congres, ca senatoarea Elizabeth Warren și senatorul Cory Booker, precum și personalități de la Hollywood,  s-au opus tranzacției.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe