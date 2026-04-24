Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs

Andy Serkis, faimosul actor din filmele francizei „Stăpânul Inelelor”, a împlinit 62 de ani pe 20 aprilie. El a fost invitat la emisiunea lui Stephen Colbert, fiind întâmpinat ca o „Întoarcere a Regelui”.

La rugămințele gazdei emisiunii TV, Andy Serkins a citit cu voce tare postările președintelui american Donald Trump de pe Truth Social, iar momentul a stârnit hohote de râs.

Actorul, provenit dintr-o familie de origine anglo-irakiano-armeniană, s-a născut în Ruislip Manor, în MIddlesex, în 1964. El a urmat studiile la Lancaster University și și-a început cariera de actor din 1985.

Căsătorit cu actrița englezoaică Lorraine Ashbourne, el are trei copii. Primul film în care a jucat a fost „Prince of Jutland”, lansat în 1994. În trilogia de filme „The Lord of the Rings” (2001-2003), Andy Serkis a devenit foarte popular pentru interpretarea vocală a personajului Gollum.

El a mai jucat în filmele „King Kong”, „Planet of the Apes”, „The Hobbit”, „Avengers”, „Black Panther”, „Star Wars”, „The Batman”, „Venom” și în „A Christmas Carol”. A regizat filmele „Mowgli”, „Animal Farm” și „Sex & Drugs & Rock & Roll”.

Anul acesta, actorul își va face apariția în filmul istoric „Young Washington”, în rolul ofițerului britanic Edward Braddock.