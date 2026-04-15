„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026

„Jurnalul unei cameriste” (în fr. „Le Journal d’une femme de chambre”) de Radu Jude (49 de ani) este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026. Cea de-a 58-a ediție va avea loc în perioada 12-23 mai 2026.

Regizorul a explicat că filmul nu reprezintă o adaptare a romanului omonim scris de Octave Mirbeau. De altfel, „Jurnalul unei cameriste" nu este un „remake al vreunuia din filmele care adaptează cartea". El a mai menționat că filmul „amestecă diverse teme", precum emigrația, sărăcia, raportul dintre Est și Vest, precum și raportul dintre teatru, literatură și cinema.

„Noul meu film, Le Journal d’une femme de chambre (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia din filmele (unele făcute de mari cineaşti, precum Luis Buñuel) care adaptează cartea. Este mai degrabă o variaţiune în jurul unora din temele cărţii – iar povestea se concentrează pe viaţa unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux.

E un film care amestecă diverse teme – emigraţia, sărăcia, raportul dintre Est şi Vest, raportul dintre teatru, literatură şi cinema etc. – totul turnat într-o formă pe care mi-o doresc, dacă nu originală, cel puţin unică, în măsura în care e gândită special doar pentru acest film. Le mulţumesc tuturor colaboratorilor şi mai ales casei de producţie Avanpost, care a făcut eforturi mari să asigure producţia locală a filmului, ţinând cont şi că proiectul a fost respins la concursul Centrului Naţional al Cinematografiei”, a declarat Radu Jude, conform News.ro.

Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC);

Montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu;

Alexandru Bogan este producător;

Carmen Rizac este producător executiv;

Vlad Rădulescu este coproducător;

Bogdan Diaconu este manager de producție;

„Jurnalul unei cameriste” este o producţie SBS, coprodusă de Avanpost.

În anul 2026 va fi lansat filmul în cinematografele din țară;

Filmul este distribuit de Independența Film.

„Pentru noi, Jurnalul unei cameriste este exact tipul de cinema pe care vrem să-l susţinem: radical în formă, lucid în observaţie şi ancorat într-o realitate incomodă, dar necesară.

Colaborarea a însemnat asumarea unui risc real – atât artistic, cât şi de producţie – într-un context în care proiectul nu a beneficiat de sprijin instituţional. Am ales însă să mergem mai departe tocmai pentru că filmul propune o perspectivă esenţială asupra tensiunilor contemporane dintre Est şi Vest.

Selecţia la Quinzaine des Cinéastes confirmă nu doar relevanţa demersului artistic, ci şi faptul că astfel de proiecte independente îşi găsesc locul în dialogul internaţional. Îi suntem recunoscători lui Radu Jude pentru încrederea acordată şi pentru dedicarea cu care a construit acest proiect, oferindu-ne ocazia de a contribui la un film care îşi asumă fără compromisuri propria viziune”, a declarat Vlad Rădulescu, producător Avanpost.

Cine face parte din distribuție

Ana Dumitraşcu;

Vincent Macaigne;

Mélanie Thierry;

Amélie Prévot;

Louve Proust;

Louen Bouteiller;

Ilinca Manolache;

Sofia Ioana Dragoman;

Liliana Ghiţă.

Sursă foto: Mediafax Foto