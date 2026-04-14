Prima pagină » Actualitate » Cum arată „Vladimir Putin” în filmul american „Vrăjitorul de la Kremlin”. Cine îl joacă pe președintele rus

Cum arată „Vladimir Putin” în filmul american „Vrăjitorul de la Kremlin”. Cine îl joacă pe președintele rus

Vladimir Putin / FOTO - Profimedia

Filmul „Vrăjitorul de la Kremlin” („The Wizard of the Kremlin”), bazat pe romanul lui Giuliano da Empoli, a avut premiera internațională anul trecut, pe 31 august 2025, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Producția, care îl are în rolul principal pe actorul Jude Law (în rolul lui Vladimir Putin), a fost lansată în cinematografe din Franța începând cu 21 ianuarie 2026.

Drama politică, regizată de Olivier Assayas, prezintă ascensiunea lui Putin într-un jucător global, cu ajutorul intrigantului consultant Vadim Baranov (Paul Dano interpretează un personaj bazat pe Vladislav Surkov, considerat pe scară largă „cardinalul cenușiu” al politicii ruse).

Jude Law (s), în rolul lui Vladimir Putin

Trailerul îl prezintă pe Baranov, convingându-l pe Putin de abordarea sa cinică față de geopolitică, scopul fiind „să semene haos” și „să construiască mitul că rușii controlează lumea modernă”.

Deși o mare parte din discuțiile despre film, înainte de lansare, s-au concentrat pe portretizarea lui Law a unui Putin mai tânăr, inclusiv o perucă aproape impecabilă, filmul este de fapt mai mult despre personajul lui Dano, așa cum arată trailerul.

În film mai joacă Alicia Vikander, Will Keen, Tom Sturridge și Jeffrey Wright, iar Assayas regizează filmul după un scenariu pe care l-a co-scris împreună cu Emmanuel Carrère, care este bazat pe cartea cu același nume de Giuliano da Empoli.

„Vrăjitorul de la Kremlin” a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția din 2025, unde a fost primit cu căldură. Scriind, după debutul filmului la Veneția, criticul The Hollywood Reporter a fost puțin mai precaut în ceea ce privește filmul în recenzia sa.

„Filmul lui Assayas se desfășoară rapid, de la căderea URSS la sfârșitul anilor 1980 până la invazia Crimeei din 2014, regizorul aplicând un stil fluid și simplu, în timp ce trece prin birouri, hoteluri, conace, păduri și străzi din Moscova, Londra și alte capitale. Dar lucrurile tind să devină confuze ori de câte ori încetinește ritmul și încearcă să creeze o dramă reală sau personaje memorabile, moment în care «Vrăjitorul de la Kremlin» pare greoi și expozitiv, ca și cum actorii ar recita replici din manualul totalitarismului”, a scris el.

Compania Vertical a achiziționat drepturile nord-americane pentru Vrăjitorul Kremlinului și intenționează să lanseze filmul în cinematografe pe 15 mai 2026.

