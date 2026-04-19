Președintele Emmanuel Macron deplânge moartea actriței Nathalie Baye. S-a stins din viața la vârsta de 77 de ani

Actrița franceză Nathalie Baye, apreciată pentru versatilitatea și naturalețea interpretării, a murit la vârsta de 77 de ani. De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, ea a jucat în peste 80 de filme și a fost recompensată de două ori cu premiul César pentru cea mai bună actriță.

Emmanuel Macron deplânge moartea actriței Nathalie Baye

Potrivit presei franceze, Nathalie Baye a murit vineri la Paris, în urma unei boli neurodegenerative. Informația a fost transmisă de familie și preluată de media locală.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a adus un omagiu public actriței. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Macron a subliniat contribuția ei la cinematografia franceză.

„Am iubit-o atât de mult pe Nathalie Baye. Ea a însoțit, prin vocea, zâmbetele și reținerea sa, aceste ultime decenii ale cinematografiei franceze, de la François Truffaut până la Tonie Marshall. O actriță alături de care am iubit, am visat și am crescut. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai ei.”

O carieră de peste 50 de ani în cinema

Nathalie Baye a apărut în peste 80 de producții cinematografice, alternând cu ușurință între comedii comerciale și filme de autor. Cariera ei s-a întins pe mai bine de cinci decenii, timp în care a devenit una dintre figurile importante ale cinematografiei franceze.

A fost recompensată de două ori cu premiul César pentru cea mai bună actriță, echivalentul francez al premiilor Oscar.

Unul dintre rolurile sale cunoscute publicului internațional este cel din filmul „Catch Me If You Can” (2002), regizat de Steven Spielberg, unde a interpretat-o pe mama personajului jucat de Leonardo DiCaprio.

De asemenea, Baye a fost apreciată pentru rolul din „Venus Beauty Institute”, o comedie romantică despre trei femei care lucrează într-un salon de înfrumusețare din Paris. Filmul, regizat de Tonie Marshall, a adus acesteia din urmă premiul César pentru cel mai bun regizor în anul 2000.

Cariera impresionantă a actriței Nathalie Baye

Fiică de artiști, Nathalie Baye a început prin dans, înainte de a se forma ca actriță la instituții de prestigiu precum Cours Simon și Conservatorul din Franța.

Debutul său notabil a venit în 1973, în filmul „Day for Night” al regizorului François Truffaut, cu care a colaborat din nou în 1978, în „The Green Room”.

De-a lungul carierei, Nathalie Baye a lucrat cu regizori importanți ai cinematografiei franceze, printre care Maurice Pialat, Claude Sautet și Bertrand Tavernier.

Consacrarea a venit în 1982 odată cu filmul „The Return of Martin Guerre”. Un an mai târziu, rolul din „La Balance”, în care interpreta o prostituată implicată într-o relație cu un gangster, i-a adus primul premiu César.

Nathalie Baye a colaborat și cu regizori din generații mai tinere, precum Xavier Beauvois. Pentru rolul din „The Young Lieutenant”, a câștigat din nou premiul César pentru cea mai bună actriță în 2006.

Recomandarea autorului: