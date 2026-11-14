Christian Cousins, fostul actor-copil care s-a făcut remarcat în filmul de comedie „Kindergarten Cop” („Polițist de grădiniță”) (1990), în care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger, a murit la 43 de ani, transmite TMZ.

Actorul se confrunta cu o boală gravă, iar ultimele luni din viața sa au fost marcate de agonie.

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Fratele său vitreg a făcut anunțul trist. Christian a murit pe 20 octombrie 2026, dar vestea dispariției sale a fost preluată pe larg de presa internațională abia pe 13 noiembrie.

Decesul a fost anunțat pe 22 octombrie de Jonas Roeser, fratele vitreg al actorului, printr-un mesaj pe Instagram.

Acesta a dezvăluit că Christian suferea de o afecțiune hepatică gravă și a vorbit despre durerea pierderii sale.

Christian Cousins a devenit celebru de la o vârstă fragedă, când a început să joace în producții TV și filme de cinema alături de fratele său geamăn, Joseph „Joey” Cousins.

„Odihnește-te în pace, Christian. Sper ca sufletul tău să se odihnească și să-ți fi găsit liniștea. Ești fratele meu și ne va fi dor de tine.”, este mesajul fratelui său.

Fratele vitreg l-a cunoscut abia la maturitate

Jonas Roeser a dezvăluit și un detaliu mai puțin cunoscut despre familia lor.

Deși Christian și Joseph Cousins îi erau frați vitregi, Jonas nu a crescut alături de ei. Cei trei aveau același tată biologic, dar au copilărit în locuri diferite.

În timp ce gemenii Christian și Joseph locuiau în California, Jonas a crescut în Washington.

Acesta a ajuns să-și cunoască frații abia în perioada facultății, deși îi urmărea la televizor încă din copilărie.

Pentru Jonas, cariera cinematografică a fratelui său a reprezentat doar o mică parte din ceea ce îl definea ca persoană.

Christian Cousins a jucat alături de „Terminator” în „Kindergarten Cop”

Christian Cousins a jucat în comedia „Kindergarten Cop” („Polițist de grădiniță”) din 1990, în care Arnold Schwarzenegger interpretează un polițist nevoit să se dea drept educator pentru a duce la bun sfârșit o misiune sub acoperire.

Christian și fratele său geamăn, Joseph, au jucat alternativ personajul Dominic, unul dintre copiii care joacă un rol important în desfășurarea filmului.

În 2020, Christian a rememorat momentul casting-ului pentru comedia-cult, spunând că ei s-au întâlnit încă de la început cu Ivan Reitman (regizorul filmului) și Arnold și în cele din urmă au obținut rolul.

Filmul „Kindergarten Cop” s-a bucurat de un succes considerabil și a devenit una din cele mai cunoscute comedii din cariera lui Arnold Schwarzenegger, care mai are în palmares, dincolo de filmele blockbuster SF și de acțiune, precum „Terminator”, o serie de comedii, cum ar fi „Minciuni adevărate” și „Gemenii”.