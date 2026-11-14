La 46 de ani, Tatiana a murit într-un accident rutier produs în Italia. Românca a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni

O româncă de 46 de ani a murit în urma unui accident rutier produs în Italia.

Tatiana a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada, în apropierea unei gări din localitatea Valmadrera, provincia Lecco, informează Il Giorno.

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La volan se afla un tânăr de 28 de ani. Românca a fost transportată de urgență la spital, dar medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Accidentul s-a produs joi, 12 noiembrie 2026, în jurul orei 23:30, pe via Lecco.

În urma impactului, femeia a fost grav rănită. La fața locului au ajuns echipaje ale Crucii Roșii din Valmadrera și personalul medical al serviciului regional de urgență AREU.

Victima, care locuia în localitatea Viganò și lucra ca îngrijitoare în Italia, a fost găsită inconștientă de salvatori.

Aceștia au început imediat manevrele de resuscitare și au reușit să o stabilizeze.

Tatiana a murit la spital

Românca a fost dusă de urgență la spitalul Alessandro Manzoni din Lecoo. Din nefericire, starea sa a rămas critică și femeia a murit la câteva ore după accident.

Tatiana nu a mai apucat să revină alături de familia ei, tragedia provocând durere în rândul celor apropiați.

Conducătorul auto de 28 de ani, cercetat de carabinieri

Carabinierii din Lecco au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Tânărul de 28 de ani de la volan este cercetat în liberate, iar primele verificări au arătat că acesta nu consumase băuturi alcoolice.

Autoturismul implicat în accident a fost pus sub sechestru până la finalizarea cercetărilor.

Anchetatorii vor să stabilească exact cum s-a produs tragedia care a dus la moartea româncei Tatiana, în vârstă de 46 de ani.

Sursa foto: ilgiorno.it