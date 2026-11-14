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Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Mirii s-au cununat la primărie. Cum arată ținutele nuntașilor

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Gândul a obținut în exclusivitate primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Fostul premier a fost surprins alături de miri, dar și de actuala soție, Ioana Fâșie, cu care s-a căsătorit în timp ce era premier. Imaginile au fost surprinse la Primăria Oradea, acolo unde Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota au avut cununia civilă. Cei patru au avut alături prietenii și familia, dar și membri PNL.

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Mireasa a ales pentru nunta de astăzi o rochie albă cu dantelă în partea de sus, care îi acoperea mâinile și pieptul, iar pantofii și cerceii au completat imaginea clasică a unei mirese în alb. A ieșit de la starea civilă cu un buchet de cale albe, flori denumite uneori și crini cala.

Mirele a ales și el o culoare clasică pentru costum. Negru, cu cămașă albă și papion în loc de cravată. La ieșirea de la starea civilă, cei doi au stat la poze, au zâmbit, fiind clar emoționați când au ieșit din sala de ceremonii.

Cei doi au fost urmați de alaiul de nuntă care s-a oprit un moment pentru a imortaliza momentul. Au stat la poză, au zâmbit către invitați și apoi și-au continuat drumul urcând scările din instituție.

Ilie Bolojan a fost surpins de mai multe ori prin diferite locuri ale clădiri în care a avut loc cununia civilă. Fie în apropierea mirilor, fie lângă soția, fie alături de invitați. Într-una dintre imagini este surprins coborând în grabă scările.

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