„Tupeul și incompetența sunt ridicate la nivel de artă de PSD. Mai demontez un fake news și azi. Doamna Intotero, spuneți de câteva zile prin plimbările județene că aș fi pierdut eu 350 de milioane de euro pentru baraje, diguri și poldere și că lucrați acum să faceți rost de bani. Uitați-vă bine la poza de mai jos.
Domnul Lucaci, parașutat de PSD în funcția de director general la Apele Române a ,,coordonat” din 2022, alături de alt protejat PSD, Constantin Mețler (pentru care dumneavoastră faceți zilele acestea manevre să rămână director general adjunct), aceste proiecte ratate.
Eu am venit în minister pe data de 24 iunie 2025. Am trimis corpul de control la ANAR, în luna iulie 2025 – la nici 30 de zile distanță de când am preluat mandatul. Raportul corpului de control a arătat nu 350 de milioane de euro pierdute de prietenul vostru cățărat în funcții publice la ANAR. Nu, doamna Intotero. E vorba de 457 de milioane de euro. Vedeți că aveți în minister raportul. Înainte de conferințele de presă cu plimbărelile prin țară poate mai citiți și documente”, a transmis Buzoianu.
„În luna august 2025 deja am ieșit public cu faptul că pentru NICIUN BARAJ ȘI NICIUN KM DE DIG ȘI NICIUN POLDER (pe lângă barajul și polderul gestionate de ABA Crișuri care au și rămas la finanțare) nu începuseră lucrările în AUGUST 2025! Așadar, după niște ani de zile de achiziții publice ratate de Sorin Lucaci și Constantin Mețler, nu exista în luna august 2025 niciun proiect în care ei se apucaseră și de treaba efectivă.
În septembrie 2025 l-am demis pe domnul Sorin Lucaci, fix pentru că a pierdut banii din PNRR. În iulie 2026 am cerut un nou raport să văd dacă restul directorilor cu atribuții pentru gestionarea acestor proiecte au fost, între timp, sancționați în ANAR. Am semnat înainte să plec din minister și raportul corpului de control. Domnul Mețler, directorul general adjunct ANAR, reiese că avea și el atribuții de gestionare pentru fix proiectele din PNRR unde au fost pierduți banii. Am trimis raportul la ANAR pentru a fi sancționat domnul Mețler, înainte să-mi închei mandatul”.
Lidera USR acuză faptul că succesoarea sa că ar ascunde raportul său și ar semnala eronat banii pierduți din PNRR.
„Vai, problemă, doamna Intotero. Păi nu merge să ziceți că sunteți foarte supărată pe banii pierduți din PNRR pe baraje, diguri și poldere și, în același timp, să ascundeți acest raport. Veți cere sancționarea domnului Mețler care a avut atribuții directe de gestionare a proiectelor unde au fost pierduți acești bani? Sau veți mușamaliza tot?
Cât despre munca dumneavoastră pentru a aduce bani pentru baraje, diguri și poldere: mai întâi să aveți grijă să nu se piardă banii care deja au fost puși în buget. Nu de alta, dar am pus de aproximativ 5 ori mai mulți bani din bugetul național pentru aceste lucrări, în anul 2026, decât în 2025. Și am și trecut mecanismul apei care va aduce 2,5 miliarde de lei pentru aceste lucrări de investiții în următorii 15 ani. Poate veți afla și dumneavoastră după câteva luni de mandat de aceste lucruri”.