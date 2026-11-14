Domnul Lucaci, parașutat de PSD în funcția de director general la Apele Române a ,,coordonat” din 2022, alături de alt protejat PSD, Constantin Mețler (pentru care dumneavoastră faceți zilele acestea manevre să rămână director general adjunct), aceste proiecte ratate.

Eu am venit în minister pe data de 24 iunie 2025. Am trimis corpul de control la ANAR, în luna iulie 2025 – la nici 30 de zile distanță de când am preluat mandatul. Raportul corpului de control a arătat nu 350 de milioane de euro pierdute de prietenul vostru cățărat în funcții publice la ANAR. Nu, doamna Intotero. E vorba de 457 de milioane de euro. Vedeți că aveți în minister raportul. Înainte de conferințele de presă cu plimbărelile prin țară poate mai citiți și documente”, a transmis Buzoianu.

Rețele de influență la ministerul Mediului

„În luna august 2025 deja am ieșit public cu faptul că pentru NICIUN BARAJ ȘI NICIUN KM DE DIG ȘI NICIUN POLDER (pe lângă barajul și polderul gestionate de ABA Crișuri care au și rămas la finanțare) nu începuseră lucrările în AUGUST 2025! Așadar, după niște ani de zile de achiziții publice ratate de Sorin Lucaci și Constantin Mețler, nu exista în luna august 2025 niciun proiect în care ei se apucaseră și de treaba efectivă.

În septembrie 2025 l-am demis pe domnul Sorin Lucaci, fix pentru că a pierdut banii din PNRR. În iulie 2026 am cerut un nou raport să văd dacă restul directorilor cu atribuții pentru gestionarea acestor proiecte au fost, între timp, sancționați în ANAR. Am semnat înainte să plec din minister și raportul corpului de control. Domnul Mețler, directorul general adjunct ANAR, reiese că avea și el atribuții de gestionare pentru fix proiectele din PNRR unde au fost pierduți banii. Am trimis raportul la ANAR pentru a fi sancționat domnul Mețler, înainte să-mi închei mandatul”.

Unde sunt banii din PRRR

Lidera USR acuză faptul că succesoarea sa că ar ascunde raportul său și ar semnala eronat banii pierduți din PNRR.