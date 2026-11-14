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Jandarmii au format un zid de dube în fața Arestului Central. Peste 2.000 de protestatari au ajuns în fața instituției, unde se află Călin Georgescu

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Mobilizare masivă a forțelor de ordine în centrul Capitalei, după ce aproximativ 2.000 de protestatari au ajuns în fața Arestului Central, unde se află Călin Georgescu. Jandarmii au format un adevărat zid de dube în fața instituției.

Jandarmii au format un zid de dube în fața Arestului Central

Protestatarii au plecat pe jos din Parcul Izvor, unde, pe parcursul zilei, s-au adunat aproximativ 10.000 de persoane la manifestația organizată în sprijinul lui Călin Georgescu.

După protestul din apropierea Palatului Parlamentului, mii de oameni au pornit în marș către Arestul Central, scandând mesaje precum „Ați arestat un om nevinovat!” și „Justiție, nu corupție!”.

Ajunși în fața instituției, manifestanții și-au continuat protestul, cerând eliberarea lui Călin Georgescu. Zona este atent supravegheată de jandarmi, care au suplimentat dispozitivul de ordine și au poziționat mai multe autospeciale în fața arestului, formând un zid.

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