Revolta unui protestatar, la manifestația pentru Călin Georgescu: “Arestați-mă”. Câteva minute mai târziu, bărbatul a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost imobilizat de jandarmi, sâmbătă, 14 noiembrie, în timpul protestului organizat în Parcul Izvor din Capitală, pentru susținerea lui Călin Georgescu. Incidentul a avut loc în apropierea Palatului Parlamentului. În imagini se observă cum bărbatul se afla în afara gardului și protesta cu mai multe haine în mâini. Trei jandarmi l-au ridicat și l-au îndemnat să meargă cu ei. Autoritățile nu au oferit explicații cu privire la motivul intervenției.

Protestatrul a venit la manifestație cu salopeta de la muncă

Protestatrul de 72 de ani a venit la protest cu o salopetă pătată de vopsea în mână pe care o flutura și susținea că a venit de la muncă. Acesta s-a cocoțat pe gardul metalic de protecție și a început să strige să fie arestat.

„Nu vă e rușine? Arestați-mă că muncesc. Am 72 de milioane și mă taxează și pentru aceștia. Să vă fie rușine! De la muncă vin uite! Nu mint!”, spunea protestatrul.

Bărbatul a fost luat pe sus de jandarmi

La scurt timp jandarmeria l-a preluat pe bărbat. În imagini se poate observa cum doi jandarmi îl țin de brațe, iar al treila îl împinge de la spate.

Peste 11.000 de oameni s-au strâns astăzi la protestul pentru Călin Georgescu din Parcul Izvor. Aceștia s-au îndreptat spre Arestul Central unde scandează în continuare.

”Eliberați-l” scandează peste 8.000 de oameni în fața Arestului Central, unde se află fostul candidat la prezidențiale.