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Criza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe

Criza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe
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Criza economică afectează afacerile din România. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), 12.957 de firme și-au suspendat activitatea în primele 9 luni ale anului. Însă, datele arată că sunt cu 12,68% mai puține față de aceeași perioadă din 2025.

Din punct de vedere economic, țara se situează într-o zonă dificilă. Așa cum Gândul a arătat recent, Alexandru Nazare a prezentat presiunile financiare acumulate la buget după Guvernul Bolojan. Acestea sunt estimate la aproximativ 40,4 miliarde de lei. Suma reprezintă aproape 2% din PIB și include datorii neachitate, facturi restante și obligații rezultate din hotărâri judecătorești. Cum arată situația României și cine răspunde pentru nota de plată lăsată după Bolojan puteți afla în acest material.

Totodată, datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) aduc în atenție o situație întâmpinată de mii de firme din țară. Și anume, aproape 13.000 de companii au fost nevoite să își suspende activitatea.

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Criza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe

Criza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe. Foto: Shutterstock.

Cum apare suspendarea activității unei firme?

Activitatea unei firme poate fi suspendată în urma mai multor factori. Primul factor face referire la scăderea vânzărilor, dar și la creșterea costurilor de producție, a chiriei și utilităților. Pe listă se mai adaugă taxele mărite. În alte circumstanțe, firmele își pot regândi strategia pe piață, motiv pentru care suspendarea activității poate fi o soluție până la reorganizare. Totodată, pe listă se mai adaugă și caracterul sezonier al afacerii (cele care fac obiectul unui comerț sezonier sau turism, de exemplu).

Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în primele 9 luni din 2026

În acest sens, datele ONRC arată că 12.957 de firme şi-au suspendat activitatea în primele 9 luni din 2026. București conduce clasamentul, cu 1.606 firme care și-au suspendat activitatea, urmat de Cluj, cu 883, și Iași, cu 649. Maramureș este singurul județ din top în care numărul suspendărilor a crescut, cu 22,75% față de primele 9 luni din 2025, arată Agerpres.

Cele mai puține firme și-au suspendat activitatea în Ialomița (61), Giurgiu (71) și Tulcea (75). În Teleorman, numărul suspendărilor a crescut cu 23,26% față de aceeași perioadă din 2025.

Unde s-au înregistrat cele mai mari și cele mai mici creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii

  • Caraș-Severin: creștere cu 54,55%;
  • Maramureș: creștere cu 36,64%;
  • Teleorman: creștere cu 22,95%;
  • Giurgiu: scădere cu 41,56%;
  • Vrancea: scădere cu 35,34%;
  • Tulcea: scădere cu 29,17%.

Cele mai multe suspendări au fost înregistrate în comerț, cu 1.672 de firme, urmat de alte servicii (1.067) și activități profesionale, științifice și tehnice (904). În septembrie 2026, au fost raportate 845 de suspendări, cele mai multe în București (100) și Cluj (47).

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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