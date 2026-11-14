Un director al Nvidia a vândut acțiuni de aproape un miliard de dolari înainte de scandalul de spionaj care a dus la demisia CEO-ului Jensen Huang

Mark Stevens, un director din consiliul de administrație al Nvidia și al doilea cel mai mare acționar individual al companiei, a vândut acțiuni în valoare de aproximativ 947 de milioane de dolari cu câteva săptămâni înainte de izbucnirea scandalului care a dus la demisia CEO-ului Jensen Huang.

Stevens a vândut 4.236.740 de acțiuni Nvidia și a devenit astfel cel mai mare vânzător de tip insider (din interiorul unei companii) din SUA în trimestrul al treilea al anului 2026. În ultimele șase luni, vânzările sale totale de acțiuni Nvidia au ajuns la 1,35 miliarde de dolari.

Pachetul de aproape 947 de milioane de dolari a fost lichidat în trei tranșe distincte în luna septembrie 2026, imediat după publicarea rezultatelor financiare ale companiei pentru trimestrul al doilea. Rapoartele SEC citate arată că Stevens a efectuat aceste vânzări fără un plan de tranzacționare prestabilit.

Prima vânzare de acțiuni ordinare a avut loc între 31 august și 2 septembrie, la prețuri cuprinse între 220 și 226 de dolari per acțiune, ceea ce a generat venituri de 411 milioane de dolari. A doua vânzare s-a desfășurat între 3 și 4 septembrie, la prețuri cuprinse între 227 și 234 de dolari pe acțiune, generând aproximativ 236 de milioane de dolari. A treia vânzare a avut loc pe 18 septembrie, la aproximativ 220 de dolari pe acțiune, ceea ce a generat un venit de aproximativ 300 de milioane de dolari.

În ciuda acestei vânzări masive, tranzacția a reprezentat doar o reducere a expunerii la bursă, nu o retragere completă. Stevens, membru în consiliul Nvidia între 1993 și 2006 și din nou din 2008, mai deține peste 27 de milioane de acțiuni la gigantul tehnologic.

Cu toate acestea, vânzările lui Stevens au atras atenția investitorilor deoarece au avut loc cu puțin timp înainte ca Nvidia să fie lovită de o criză majoră de conducere la începutul lunii noiembrie.

Nu doar Stevens a vândut acțiuni înainte de izbucnirea crizei. Spre exemplu, actualul CEO interimar Colette Kress a vândut titluri de 7,6 milioane de dolari începând cu sfârșitul lunii august. De asemenea, în presă a apărut cazul unui trader misterios care a câștigat 196 de milioane de dolari pariind pe scăderea acțiunilor Nvidia chiar înainte de anunțul demisiei lui Huang, aspect care amplifică atenția autorităților asupra tranzacțiilor din jurul acestui eveniment.

Demisia CEO-ului Jensen Huang a venit la scurt timp după ce au apărut rapoarte despre o a doua relație extraconjugală cu Kimberly Powell, director executiv Nvidia. Huang era deja supus unor critici enorme după ce a recunoscut recent o aventură cu o femeie despre care se presupune că ar fi agent al serviciilor secrete chineze.

Consiliul de administrație al Nvidia a emis o declarație pe 12 noiembrie în care i-a atribuit lui Huang meritul de a fi poziționat compania ca un jucător important în boom-ul inteligenței artificiale, dar i-a cerut demisia acestuia pe fondul scandalului de spionaj.

Pe 13 noiembrie, Nvidia se tranzacționa la aproximativ 163 de dolari pe acțiune. Cu toate acestea, prețurile acțiunilor sale au scăzut cu aproximativ 15% în ultimele zile, deoarece Nvidia și-a pierdut capitalizarea de piață cu aproximativ 1,7 trilioane de dolari de la începutul lunii octombrie.